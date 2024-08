Trip.com Group、タイの観光情報を発信する「アジア・ライブストリーミング・センター」 をバンコクに開設

~アジア市場を見据えた次世代マーケティングソリューションの展開~

東京、2024年8月19日 /PRNewswire/ -- グローバルオンライン旅行サービスプロバイダーのTrip.com Groupは8月19日、当社のバンコクオフィスに「アジア・ライブストリーミング・センター」を開設いたしました。オープニングイベントには、タイ国政府観光庁やビジネスパートナーの関係者の方々が出席しました。Trip.com Groupは今後、新しいライブストリームセンターからタイの観光情報が満載のコンテンツを毎日配信していきます。

Trip.com Groupでは共同設立者ジェームス・リャン(James Liang)会長の主導で、パンデミック後の旅行業界の回復と強化を目的に開始したライブ配信シリーズを2020年より開始。2023年には、2万泊を超えるホテルの宿泊を販売しました。その後、東京、シンガポール、ソウル、香港でも配信を行い、大規模なインバウンド需要を牽引しました。

Trip.com Group のBo Sun、 CMO(左から2番目)とタイ国政府観光庁Chattan Kunjara Na Ayudhya、Deputy Governor for International Marketing Asia and South Pacific (真ん中)を中心にTrip.com Group のSunny Sun、 Vice President(右から一番目)、 Boon Sian Chai、Managing Director and Vice President of International Markets(右から2番目)、 Edison Chen、Vice President(左から1番目)

こうしたマーケットの強い需要を背景に、「アジア・ライブストリーミング・センター」の開設は、Trip.com Groupが取り組んでいるコンテンツマーケティング戦略における重要な進展の一つであり、ライブ配信を通じて最高の旅のインスピレーションとお得な情報を提供することで、パートナーと消費者との新たなつながりを創出し、観光業界を活性化することを目指します。同国の成熟したライブ配信エコシステムと、コンテンツ制作のための豊富な観光資源を活用することで、旅に特化したライブ配信の最前線に立つTrip.com Groupと事業パートナーとの更なる連携強化につなげていきます。

Trip.com Groupのボー・スン(Bo Sun)CMOはオープニングイベントで、「最高の旅行体験の提供に向けて日頃から緊密に連携しているタイ国政府観光庁やビジネスパートナーの関係者の皆様とともに、本日この重要な節目を迎えられたことを大変うれしく思います。タイはSNSが盛んで、旅行先としてもアジアで最も人気があります。新しいライブストリーミングセンターはこのようなタイの強みを最大限に生かすことを目指しており、ライブ配信を通じて情熱的な旅行者に情報を提供することで、アジア地域の旅行を新たな次元へと引き上げる可能性を秘めています」と述べました。

「アジア・ライブストリーミング・センター」は当グループの地域拠点として、まずはタイのTrip.comソーシャルメディア・チャンネルでタイ語のコンテンツを毎日配信し、その後、タイ以外の視聴者向けに英語での配信を開始する予定です。Trip.com Groupは、タイ国内のホテル、地元の観光スポット、企業と提携し、様々な旅行商品やお得な情報を発信していきます。Trip.comのランキングコンテンツTrip.Best[1]は、世界中の旅行者が数ある旅の選択肢の中から最高の体験を選ぶことをサポートするサービスで、ライブ配信ではTrip.Bestに掲載された高品質な商品を含む、旅先における最高の体験を提供します。

また、ライブ配信では、9月9日や11月11日などにTrip.comが開催している人気のメガセールキャンペーンの情報も発信していきます。Trip.com Groupは2025年第1四半期を目途に、東南アジアのTrip.comサイトでもライブ配信を開始する予定です。長期的には、ライブ配信が広まりつつある他の市場にもこの取り組みを拡大することを目指しています。

Trip.com Group(NASDAQ:TCOM)は、Trip.com、Ctrip、Skyscanner およびQunarをブランドに持ち、多彩な旅行商品をワンストップサービスでお届けするグローバル旅行サービスプロバイダーです。モバイルアプリ、ウェブサイト、そして24時間・年中無休対応のカスタマーサポートなど、Trip.com Groupの最新の取引プラットフォームを通じて、世界中のお客さまと各地の旅行事業パートナーとつながり、便利でお得な予約を提供しています。1999年に設立し、2003年のNASDAQ上場に続き、2021年に香港証券取引所HKEXに上場(9961.HK)。「あらゆる旅を最高に」をミッションに、世界で最もよく知られている旅行サービスグループのひとつです。 https://group.trip.com

[1] Trip.Bestでは、予約数、カテゴリー、レビュー、総合的な商品の品質などの基準に基づき様々な旅行商品を審査し、上位1%の商品のみがTrip.Bestのランキングに掲載されます。

