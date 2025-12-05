TUTTOFOOD 2026、ミラノで10万人以上の来場者を迎える予定

出展者の80％（うち30％は海外）が確定し、70カ国以上が参加しており、参加者は前回より15～20％増加する見込みです

ミラノ, 2025年12月4日 /PRNewswire/ -- 2026年5月11日から14日までミラノで開催される南欧を代表する食品ビジネスプラットフォームであるTUTTOFOODは、2026年版で力強い国際的成長を遂げる予定です。出展者の80％がすでに確定しており、海外からの出展者も過去最高の30％を占めており、前回の出展者と比べて15～20％の参加増加が見込まれています。

2025年の展示会では、国際的なTPO、100か国以上からの95,000人の専門来場者、3,000人の国際的なトップバイヤー、70か国からの4,200人の出展者が多数参加し、前回のほぼ2倍の数字となりました。これらのデータは、生産者、流通業者、世界市場を結びつける戦略的ハブとしての展示会の国際的な役割を裏付けています。

TUTTOFOOD

Fiere di Parmaの CEO、Antonio Cellie氏は次のように述べています。「第2回TUTTOFOODで、すでに達成された好成績は、イノベーションとつながりを体現する都市、ミラノのエネルギーと国際的な魅力を反映しています。これらは、システム全体にわたる戦略的なコラボレーションの力を示しています。世界のトップ農産食品バイヤーを惹きつけるプログラムを提供するイタリア貿易振興機関（ITA）との重要なパートナーシップに加え、この展示会の最大の強みの一つは、TUTTOFOODと交互に開催されるケルンのAnugaの主催者であるFiere di ParmaとKoelnmesseのコラボレーションです。

イベント開催の6か月前に、34か国からの早期参加確定により、パビリオン全体で大きなビジネスチャンスが生まれることがさらに強調されます。

TUTTOFOOD 2026 では、イタリア貿易振興機関（ITA）との協力により、3,000 人を超える国内および海外のトッププロフェッショナルが集まる充実したバイヤー プログラムが開催されます。資格のあるバイヤーは、日本、ASEAN 地域、中国、台湾、韓国、ヨーロッパ、中東、北米、南米各地から集まり、さらにオセアニア、南アフリカ、中央アジアからもトップレベルの参加が期待されます。

TUTTOFOOD 2026 では、ナビゲーションと製品の発見を強化するために設計された、よりコンパクトで来場者に優しいレイアウトが採用されます。イタリアと世界の出展者は、10のパビリオンに広がる90,000平方メートルの正味展示スペース（2025年より15％増加） - で並んで展示されます。

食品産業のあらゆる分野を網羅する包括的な体験を提供するため、二つの多層パビリオンがパッケージ食品ハブを展開します。この展示会では、乳製品やデリカテッセンから冷凍食品、魚介類、タンパク質に至るまで、さまざまなカテゴリーが紹介され、食料品がいくつかのパビリオンで中心的な役割を果たします。

次回版では、TUTTOFOOD が綿密に追跡している世界の消費者動向を牽引する、新興でほとんど未開拓の農業食品ビジネス分野にスポットライトを当てます。

パビリオンの主な見どころには、ミクソロジー体験の第 5 回を特集した専用の飲料セクション (パビリオン内のこのエリアでは、飲料の組み合わせというコンセプトが、プロジェクトと TUTTOFOOD を結び付ける共通のテーマとして機能) や、生鮮および加工果物と野菜分野のイノベーションに特化したスペースが含まれます。

改装されたTutto Fruit & Vegエリアには、世界中のカテゴリーとトレンドが集結します。2026 年版 TUTTOFOOD の主な新しいハイライトの一つは、主要な流通チャネル全体で大きな成長を遂げているオーガニック分野に焦点を当てた専用の特別エリアの立ち上げです。この特別エリアは、Natexpo によって TuttoBio と呼ばれ、ヨーロッパやその他の地域からの認証オーガニック製品を集める国際的なオーガニックパビリオンとして構想されています。

この体験は、ベーカリーやスナック、菓子、コーヒーに特化したテーマ別のスペースによって完成され、世界中の包装食品の多様性と優秀さを称えます。

この新しい構成により、来場者のオリエンテーションが合理化され、製品発見の全体的なエクスペリエンスが向上します。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2837780/TUTTOFOOD.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2837779/TUTTOFOOD_LOGO.jpg

SOURCE Fiere di Parma