TVU NetworksとGrass Valleyが提携、AMPPとTVU MediaMesh®によるワークフローの柔軟性を実現

AMPPとMediaMeshの相互運用により、制作チームはプラットフォームの制限なしに、最適なワークフローを構築、迅速に導入し、グローバルに拡張できます。

カリフォルニア州クパチーノ、2026年4月18日 /PRNewswire/ -- クラウドおよびIPベースのライブビデオソリューションのグローバルリーダーであるTVU Networksと、ライブメディアおよびエンターテインメントソリューションを提供するGrass Valleyは本日、TVU MediaMeshとGrass ValleyのAMPP（Agile Media Processing Platform）の相互運用を可能にする提携を発表しました。放送局、コンテンツオーナー、ライブイベントプロデューサーは今や、業界で最も強力な2つのクラウド制作プラットフォーム間でワークフローを接続し、即時に設定し、地域やクラウドプロバイダーをまたいで拡張できるようになりました。

この統合により、双方向のメディア交換が可能になります。一方のエコシステムで検出されたソースは、もう一方でも即座に利用できます。MediaMeshユーザーはAMPP環境からソースを取り込める一方、AMPPユーザーはMediaMeshに接続されたデバイス、フィード、サービスを、重複投資となるインフラや高コストな再設定なしに活用できます。その結果、導入が迅速になり、複雑さが軽減され、速報から世界規模のエンターテインメント放送まで、あらゆる制作に適したツールを柔軟に組み合わせられるようになります。

2つの補完的なクラウドネイティブプラットフォームを統合することで、TVUとGrass Valleyは、柔軟性とパフォーマンスの間に長年存在してきたトレードオフを解消します。チームは、コンテナ化されたデプロイメントと、ベースバンドインフラなしでも低遅延の素材伝送を可能にするMXLなどの相互運用可能な伝送技術を活用することで、地理的に分散した拠点間でも、あたかも1つのコントロールルームで作業しているかのように、ソース、処理能力、配信パイプラインを共有できます。

TVU Networksの事業開発担当シニアディレクターであるJohn Wastcoat氏は、次のように述べています。「この統合は、オープンで相互運用可能なライブプロダクションに向けた大きな前進です。私たちはお客様に対し、プラットフォームの垣根にとらわれることなく、最適なワークフローを構築する自由を提供します。」

Grass Valleyの最高製品責任者であるAdam Marshall氏は、次のように付け加えています。「AMPPは、最大限の柔軟性と拡張性を実現できるよう設計されています。TVU MediaMeshとの統合により、その柔軟性がライブプロダクションエコシステム全体に広がります。」

この統合は、4月19日から開催されるNAB Showで、Grass ValleyのブースC2408（Central Hall）およびTVUのブースW1717（West Hall）にて実演されます。

TVU Networksについて TVU Networksは、クラウドおよびIPベースのライブビデオソリューションのグローバルリーダーであり、100か国以上で放送、ストリーミング、リモートプロダクションを支えています。 www.tvunetworks.com

Grass Valleyについて Grass Valleyは、先進的なハードウェアとAMPP Media Operating Systemを組み合わせたGV Media Universeを通じて、世界のトップメディアブランドの90%以上を支援しています。Grass Valleyはモントリオールに本社を置き、Black Dragon Capitalの支援を受けています。 www.grassvalley.com

SOURCE TVU Networks