夏の旅行シーズンを控え：T'way Air、全日韓路線で韓国へのアクセスをさらに便利に

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T'way Air

22 5月, 2026, 09:00 JST

531日までの予約が割引対象となり、旅行期間は20261024日まで有効です。

韓国ソウル、2026年5月22日 /PRNewswire/ -- T'way Airは、日韓18路線における運賃割引を発表しました。531までの予約が割引対象となり、旅行期間は2026年10月24日まで有効です。

この割引は、韓国の5都市（ソウル（仁川）、清州、大邱、釜山、済州）と日本の7都市（東京（成田）、大阪、福岡、札幌、沖縄、熊本、佐賀）を結ぶ便が対象となります。

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Ahead of Summer Travel: T’way Air Makes Korea More Accessible on All Japan-Korea Routes (PRNewsfoto/T'way Air)
Ahead of Summer Travel: T’way Air Makes Korea More Accessible on All Japan-Korea Routes (PRNewsfoto/T'way Air)

以下のオファーは、531までご利用いただけます。

  • 最大10%オフの割引が、プロモーションコード「MAY26」をご利用いただくと適用されます。東京（成田）、大阪、福岡、佐賀、熊本、札幌、沖縄発の便が対象で、2026年10月24日までの旅行に適用されます。
  • 往復予約で3,000円の通常クーポン がもらえます。5月31日までダウンロード可能で、2026年10月24日までの旅行が対象となります。

夏と秋は韓国旅行が最も忙しい季節です。ソウルでは、5月に昌徳宮の「月光ツアー」が開催され、歴史ある敷地がライトアップされるほか、5月から10月にかけては「ソウル国際ガーデンショー」が開催され、街全体が色鮮やかに彩られます。日常の風景もまた、その魅力の一部です。漢江沿いのライトアップの下で味わうフライドチキンとビール、広蔵市場で食べる温かいホットク、延南洞のカフェでのブランチ、そして夜遅くのコンビニへの駆け込み。

さらに南下すると、7月と8月にはウォーターボム・フェスティバルがソウルと釜山に音楽と賑わいをもたらし、10月には釜山で国際映画祭とロック・フェスティバルが開催され、シーズンを締めくくります。

フライトスケジュール、クーポン条件、予約の詳細については、 twayair.comをご覧ください。T'way Airは現在、世界60都市に就航しており、そのネットワークを拡大し続けています。

T'way Airについて

T'way Air Co, Ltd.は韓国を拠点とする格安航空会社（LCC）で、2010年より信頼性の高い航空サービスを提供しています。ボーイング737-800型機、737 MAX 8型機、エアバスA330型機、A320型機、ボーイング777-300ER型機を保有し、東アジア、東南アジア、中央アジア、オセアニア、ヨーロッパ、北米の顧客にサービスを提供しています。T'way Airはネットワークを拡大し、旅行者のための接続性を強化し続けています。詳細はtwayair.comをご覧ください。

メディア連絡先

T'WAY AIR 広報
[email protected]

SOURCE T'way Air

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