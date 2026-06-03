台湾株式市場の時価総額が過去最高を更新、TWSEがCOMPUTEXでAI分野の強みをアピール

取引所から成長加速の担い手へ、国際資本と台湾の次なるAIイノベーションの波をつなぐ

台北、2026年6月3日 /PRNewswire/ -- 台湾株式市場の時価総額は2026年5月末に5兆米ドルの大台を突破し、過去最高を記録するとともに、世界有数の証券市場としての地位を一層強固なものにしました。この節目は、半導体、ハードウェア、次世代アプリケーションに及ぶAI主導の成長を背景に、台湾の資本市場全体で勢いが一段と増していることを示しています。

Taiwan Stock Exchange（TWSE）は、高成長テクノロジー企業の誘致と次なる産業変革の実現に、戦略的に一層注力しています。2026年には、40社近くがTWSEへの上場を申請する見込みで、そのうち15社以上がAIサプライチェーン関連企業です。

台湾が世界のAI・半導体エコシステムの中心であり続ける中、TWSEは投資家に、世界で最も戦略的に重要なテクノロジー市場の一つへの独自のアクセス機会を提供しています。

グローバルな視点から見た台湾への投資：長期資本を支える市場インフラ

台湾は、海外投資家が幅広く参加し、機関投資家にとっても重要な大規模市場です。2026年4月末現在、外国人投資家の保有分は時価総額全体の49.4%を占め、外国人投資家による取引は1日平均売買代金の約35.5%を占めています。

TWSE上場銘柄の時価総額の約81.44%はテクノロジー関連セクターに集中しており、投資家は台湾のAI・イノベーションエコシステム全体への幅広い投資機会を得られます。こうした世界的な重要性は、資本調達活動にもますます表れています。2025年には、IPO申請企業数が45社に達し、2008年以来の高水準となりました。また、資金調達総額は約270億米ドルに達し、前年比でほぼ倍増して過去最高を更新しました。

最近の上場企業には、Hon Precision（7769）やV5 Technologies（7822）などのAI・半導体サプライチェーン関連企業のほか、HCmed Innovations（6934）やHeron Neutron Medical（7799）など、テクノロジーを活用するヘルスケア・ライフサイエンス企業も含まれます。こうした動きにより、TWSEは、中核的なAIインフラだけでなく、長期的な成長が見込まれる周辺のイノベーション分野でも資本形成を支援する能力を一層高めています。

資本市場の最近の動向を踏まえ、TWSEの会長兼最高経営責任者（CEO）であるSherman Linは、次のように述べています。「TWSEは単なる取引所ではありません。AIが原動力となる未来を垣間見せる存在です。資本とイノベーションが交差するTWSEは、世界の資本が実社会でAIを支える基盤を構築する企業とつながり、イノベーションが研究段階から投資対象となる成長段階へと進む場です。TWSEを通じて、エンジニアリングによってAIを現実のものとし、資本によってその現実を世界的な産業へと発展させることができます。」

急成長ポートフォリオ、次世代テクノロジー企業、エコシステムの強靱性が投資機会を後押し

TWSEは、投資家に3つの独自の強みを提供しています。具体的には、急成長するAI・半導体エコシステムへの直接アクセス、エネルギー、バイオテクノロジー、サイバーセキュリティ、先端技術などの分野における次世代の「ユニコーン企業」や「隠れたチャンピオン」への投資機会、そして強固な規制体制、業務運営の強靱性、制度的な信頼性を特徴とする市場を通じて投資できるという安心感です。

TWSEは、上流のチップ設計や半導体製造から下流のシステム統合やAIアプリケーションに至るまで、テクノロジースタックとサプライチェーン全体へのアクセスを通じて、強靱で将来に備えたイノベーションエコシステムに支えられた、未来を形作る産業への独自性のある、規制に準拠した投資経路を提供しています。

TWSEは2年連続でCOMPUTEX 2026に出展し、AIが技術的ブレークスルーの段階から大規模な商用展開へ移行する上で資本市場が担う役割の変化を強調するとともに、世界の投資家とAIバリューチェーンの最前線で事業を展開する企業を結び付けました。

上場企業の規模拡大を支援：効率的な資金調達、市場での認知度、グローバルなつながり

上場支援にとどまらず、TWSEは、長期資本へのアクセスを改善し、ガバナンスと情報開示態勢を強化し、世界の投資家とのつながりを拡大することで、さまざまな成長段階にある企業の規模拡大と国際化を支援しています。

主な取り組みは以下のとおりです。

市場での認知度： Power Up Plan 2.0やTaiwan Pristine Stock Indexなどのプログラムは、超大型株以外にも投資家の関心を広げ、新興成長企業の認知度を高めることを目的としています。

Power Up Plan 2.0やTaiwan Pristine Stock Indexなどのプログラムは、超大型株以外にも投資家の関心を広げ、新興成長企業の認知度を高めることを目的としています。 グローバルなつながり： TWSEは、台湾と日本のETF連携を含む、国境を越えた商品連携を引き続き強化しています。

TWSEは、台湾と日本のETF連携を含む、国境を越えた商品連携を引き続き強化しています。 統合型 IR ・ コミュニケーションインフラ： TWSEは、IR Engage Platformを通じて、面談の調整と企業情報の一元配信により、機関投資家との対話を支援しています。

TWSEは、IR Engage Platformを通じて、面談の調整と企業情報の一元配信により、機関投資家との対話を支援しています。 ガバナンスと業務運営態勢： TWSEは、持続可能な長期成長を支えるため、上場企業が内部統制、財務管理体制、コーポレートガバナンス基準を強化できるよう支援しています。

TWSEは、持続可能な長期成長を支えるため、上場企業が内部統制、財務管理体制、コーポレートガバナンス基準を強化できるよう支援しています。 ESG・サステナビリティ対応支援： ワンストップ型のESG情報開示プラットフォーム、ESG InfoHub、サステナビリティ報告支援機能などの取り組みにより、企業の国際基準への適合を支援しています。こうした取り組みを補完するものとして、TWSEは、Taiwan Carbon Solution Exchangeと連携し、ネットゼロに関する助言サービスやカーボンクレジットのマッチング施策を通じて、ESGを重視する長期資本へのアクセスを支援しています。

これらの施策は一体となって、透明性を高め、開かれた情報共有を促進し、投資家の信頼を高め、企業が持続可能で国際競争力のある事業を構築する後押しとなっています。

SOURCE Taiwan Stock Exchange (TWSE)