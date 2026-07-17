Union Bancaire Privée、2026年上半期のグループ利益が40.4%増の1億6,940万スイスフランと堅調な成長

グループ利益 は1億6,940万スイスフランに達し、前年同期の1億2,070万スイスフランから40.4%増加しました。

は1億6,940万スイスフランに達し、前年同期の1億2,070万スイスフランから40.4%増加しました。 顧客資産 は、2025年末と比較して90億スイスフラン増加し、1,935億スイスフランになりました。

は、2025年末と比較して90億スイスフラン増加し、1,935億スイスフランになりました。 総収入は8億1,250万スイスフランで、2025年6月末と比較して10.4%増加しました。

ジュネーブ、2026年7月17日 /PRNewswire/ -- Union Bancaire Privée（UBP）の顧客資産は、2025年末の1,845億スイスフランと比較して、2026年6月末には4.8%増の1,935億スイスフランとなりました。この増加は主に、年初からの金融市場の良好な動向、および当グループが運用するソリューションと主力ファンド商品のパフォーマンスに支えられました。米ドルベースでは、顧客資産は2025年末の2,329億米ドルから2,398億米ドルに増加しました。

2026年上半期の総収入は8億1,250万スイスフランとなり、2025年同期の7億3,600万スイスフランから10.4%増加しました。この2桁の伸びは、主に顧客のブローカー取引が堅調に推移したこと、および顧客資産残高の増加によるものであり、その結果、手数料およびコミッション収入が前年同期比16.5%増の4億7,110万スイスフランとなりました。総収入の増加は、金利収入による純利益が4.0%増の2億7,580万スイスフランとなった他、トレーディング活動による利益が5.9%増の6,420万スイスフランとなったことにも支えられました。これは、トレジャリー＆トレーディング（T&T）活動が活発化したことを反映しています。

営業費用総額は前年同期比1.8%増で安定に推移し、規律あるコスト管理に加え、Societe Generale Private Banking（Switzerland）LtdおよびSG Kleinwort Hambros Bank Limitedの統合後に実施した効率的なプラットフォーム統合の効果を示しています。

流動性カバレッジ比率（LCR）が233.8%、Tier 1資本比率が22.5%となり、直近の買収後も強固な自己資本水準と強靭なバランスシートを維持する当グループの能力を裏付けています。

UBPのCEOであるGuy de Picciottoは次のように述べています。「UBPの半期業績には、金融市場の良好な動向に加え、2件の大型買収の完了後に進めた事業の合理化が寄与しました。これは、スイスおよび英国の2行を1年をかけて成功裏に統合したチームの揺るぎないコミットメントによって可能となりました」

Union Bancaire Privée（UBP）について

ジュネーブに本社を置き、世界各地に30以上の拠点を持つUBPは、世界最大級のファミリーオーナー経営のプライベート・バンクの一つであり、個人および機関投資家向けのウェルス・マネジメントおよびアセット・マネジメントに専念しています。UBPは1,935億スイスフランの顧客資産を運用しており、盤石な財務基盤と強固なバランスシートを有する、同セクターにおいて資本基盤が極めて堅実な銀行の一つです（数値はいずれも2026年6月30日時点）。

www.ubp.com

SOURCE Union Bancaire Privée (UBP)