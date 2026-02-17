Utility Global、シリーズD資金調達の初回クローズで1億ドルを調達

経済的産業脱炭素化プラットフォームのグローバル展開に向けた資金を確保

本資金調達により、UtilityのH2Gen®技術の商業展開を加速。コスト効率の高いクリーン水素および高濃度CO₂ストリームを生成し、削減困難な産業分野の既存資産における大規模かつ経済的な脱炭素化を可能にする。

米国テキサス州ヒューストン, 2026年2月17日 /PRNewswire/ -- グローバルな経済的産業脱炭素化企業であるUtility Global（以下「Utility」）は本日、Ara PartnersおよびAPG Asset Management（オランダの年金基金を代表する世界最大級の年金投資機関の一つ）が主導するシリーズD資金調達ラウンドにおいて、1億ドルの初回クローズを完了したことを発表した。本マイルストーンとなる資金調達により、Utilityは独自のH2Gen®技術を産業規模で世界展開することが可能となる。

本資金は、製造能力の継続的拡大、プロジェクト遂行チームの強化、ならびに米州、欧州、アジアにおける複数の商業展開の推進を通じて、Utilityの成長を加速させる。また、京セラ株式会社、Symbio North America Corporation、韓国・城南市、Maas Energy Works、ArcelorMittalとの最近発表された戦略的パートナーシップおよびプロジェクトを支援する。Utilityは、産業プロセスに直接統合可能で、短期的に大規模な脱炭素化を実現する再現性と経済性を兼ね備えたソリューションに引き続き注力している。

Utility独自のH2Gen®技術は、産業副生ガスを活用することで、電力を使用せずに水を価値あるクリーン水素および高純度CO₂ストリームへ転換する。これにより、実用的かつ拡張可能な脱炭素化を支援するとともに、経済的な炭素回収・利用・貯留（CCUS）を可能にする。本技術は、主に削減困難な既存産業インフラへ直接統合されるよう設計されており、鉄鋼、精製、石油化学、化学、低炭素燃料、上流石油・ガス分野において再現性のある導入を実現する。

「本資金調達は、実証済み技術から本格的なグローバル商業展開への移行における重要な一歩です」と、Utility Globalの最高経営責任者兼社長であるParker Meeksは述べた。「産業顧客はもはや実証実験や約束ではなく、既存資産内で機能し、今日すぐに真の経済的産業脱炭素化を実現できる、運用上信頼性が高く、かつ高い拡張性を備えた導入可能なソリューションを求めています。Utilityの技術は、経済的なクリーン水素と回収準備済みのCO₂ストリームを同時に生成し、本資金により、そのインパクトを迅速かつ規律をもって世界的に拡大・展開していきます。」

Ara Partnersは引き続きUtility Globalの過半投資家である。Araは、産業経済の脱炭素化を推進しながら卓越した成果を創出できる企業の成長加速に注力している。Araは2021年にUtility Globalへ初回投資を行い、世界各地での顧客プロジェクトの進展に伴い、同社の商業拡大を継続的に支援している。

「Utilityは、エネルギー転換における最も困難な課題の一つである削減困難な産業分野の脱炭素化に取り組んでいます」と、Ara PartnersのパートナーでありUtility Globalの取締役会長であるCory Steffekは述べた。「Utilityの強みは、排出を大幅に削減しながらも、コストおよび信頼性の面で従来の化石燃料ベースのソリューションと直接競争できる点にあります。本資金により、これまでの技術的卓越性と資本規律を維持しつつ、次の商業成長段階に向けて万全の体制が整いました。」

TPH&Co.（Perella Weinberg Partnersのエネルギー部門）およびBDA Partnersは、Utility Globalの財務アドバイザーを務めている。

