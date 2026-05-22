Vista Global、大中華圏で運航量が年間32%増、同地域での事業基盤を拡大

香港および上海, 2026年5月22日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするプライベート航空グループであるVistaは今週初め、香港と上海で実施した限定ツアーで、新たな旗艦機Bombardier Global 8000をメディアおよび主要ステークホルダーに披露しました。

このツアーは、大中華圏が変革的な成長段階に入る現在の環境において、特に重要性の高い主要フライトルートを体現しています。Global Financial Centres Index[1]によると、香港は世界第3位、アジア太平洋地域第1位の金融ハブとしての地位を維持する一方、上海は世界第6位、アジア太平洋地域第3位に浮上しています。香港と上海はいずれもVistaの運航トラフィック量で常に上位の目的地に入っており、両都市の優れた指数評価は、このツアーの主要目的地であることをさらに裏付けています。

Vista Global expands Greater China footprint with 32% annual traffic growth

さらに、これはVistaの同市場に対する自信と長期的なコミットメントを再確認するものであり、2024年から2025年にかけて大中華圏全域で年間フライトトラフィックが32%増加し、アジア太平洋地域全域で25%増加したことがその裏付けとなっています。

急速に拡大する大中華圏市場に高品質なプライベート航空サービスを提供

2026年4月現在、大中華圏では超富裕層（UHNW）人口が引き続き著しいペースで拡大しています[2]。この地域は、主要経済国間でより深く戦略的なつながりを築くことが重視される中、新たな機会の局面に入っています。これは、AI、テクノロジー、金融、投資などの主要経済分野の経営幹部を伴った米国大統領による最近の注目度の高い訪問にも表れており、経済協力と越境ビジネス交流の勢いが続いていることを示しています。

この地域で拡大するUHNW層と相まって、こうした動きはグローバルビジネスへの関心が一段と高まっていることを示しており、域内の接続性に対するニーズを押し上げています。こうしたマクロトレンドの影響は、2025年に大中華圏全域でVistaのフライトトラフィックの伸びが加速していることにすでに表れており、特に中国本土では2024年比で28%増加しています。

香港・上海間のフライトは、2025年を通じてVistaの同地域における上位3路線の1つとなり、香港・東京間の往復便に僅差で続いています。香港からの需要は、堅調な越境活動に牽引され、特に力強く伸びています（35%増）。アジア、欧州、北米を結ぶ大陸間移動も、2025年には2024年比で着実な成長を示し、引き続き底堅く推移しています。このような環境において、Vistaは、国際協力とグローバルな接続性が高まる中、世界市場をつなぎ、ビジネス機会を促進し、長期的な経済成長を支えるうえで、今後も重要な役割を果たし続けることに自信を持っています。

このツアーは、変化する顧客ニーズに対応したビジネス航空ソリューションを幅広く提供するという同グループの目標の実現に向けた、複数の戦略的マイルストーンの1つです。2025年10月、VistaはアジアでXOを正式に開始し、プライベートフライトのリアルタイム価格情報を効率的かつ即時に利用できるようにしました。この時宜を得た拡大により、VistaJetのプレミアムなサブスクリプション型サービスとXOの契約義務のないマーケットプレイスを通じて、成長市場への同グループの対応力が高まり、顧客はいつでもどこへでも妥協なく飛行できるようになります。

「現在の中国の超富裕層や企業が求めているのは、単に航空機を利用できることだけではありません。彼らが求めているのは、最高水準の体験です。つまり、最新のイノベーション、一人ひとりに合わせたサービス、そして要求水準の高いライフスタイルに対応するスピードと柔軟性です」と、Vistaアジア太平洋地区社長のCrystal Wongはコメントし、次のように述べています。「このため、地域展開は当社の戦略の中核をなしています。Vistaの目標は、究極の顧客体験を提供し、世界中のどこでも利用できる最も包括的なプライベート航空ソリューションを提供することです。」

プライベート航空における超長距離移動の新たな基準

Global 8000は、超長距離のプライベート移動を再定義し、シームレスな大陸間移動のための最有力の選択肢として位置付けられています。同クラスで最速かつ最長航続距離を誇るビジネスジェットとして、最長17時間のノンストップ飛行が可能で、航続距離は8,000海里に達します。これにより、移動時間が短縮され、世界各地への対応範囲が広がり、これまで以上に多くの都市間ノンストップ飛行の選択肢が広がります。

新時代の旗艦機であるGlobal 8000は、同クラス最大の4ゾーンキャビンを備え、ビジネスにもレジャーにも対応する柔軟な客室構成が用意されています。考え抜かれた空間設計により、会員はフライト中にくつろぎ、英気を養い、仕事をし、娯楽を楽しむことができます。巡航時の客室高度が約2,900フィートと非常に低く抑えられていることに加え、HEPAろ過機能を備えた先進のPũr Airシステムにより、長距離移動でもより清浄な空気と比類ない快適性を実現します。

Global 8000の導入は、同グループおよび共通支配下の事業体がBombardierと最近発表した、Challenger 3500航空機40機の確定発注および120機の追加購入オプションに関する契約に続くもので、両社の特別な関係をさらに強固なものにします。

世界をリードするビジネス航空プラットフォーム

Vistaは、世界中で比類ない利用可能性、一貫性、サービスを提供するための投資を行い、規模、レジリエンス、未来志向性を兼ね備えたプライベート航空グループとしての地位を強化しています。

この戦略的な保有機材のアップグレードは、卓越したサービスと体験に支えられた、世界をリードするビジネス航空会社としてのVistaの地位を強化するものです。会員は、世界の96%の国々に広がる2,400以上の空港を利用でき、60を超える国籍の4,000人の航空専門家からなるグローバルチームが24時間365日サポートしています。

最新鋭の保有機材と卓越したサービス文化により、Vistaは単に会員を輸送するだけでなく、旅全体の価値を高めています。すべてのフライトは、シームレスで効率的かつ安全であるよう設計されており、会員がリフレッシュした状態で到着し、すぐに行動を始められるようにします。

Vistaについて

Vista Global Holding Limited（Vista）は、子会社ネットワークと4,000人を超える専門家チームを通じて世界各地でビジネスフライトサービスを提供する、世界をリードするビジネス航空会社です。ドバイに本社を置くグローバルグループであるVistaは、独自の企業ポートフォリオを統合し、保証型およびオンデマンド型の世界規模のフライト対応、サブスクリプションおよびメンバーシップソリューション、売買・管理サービスなど、ビジネス航空の主要側面をすべて網羅するアセットフリー型サービスを提供しています。

人材、テクノロジー、インフラへの継続的な投資を通じて20年以上にわたり業界に革新をもたらしてきたVistaの使命は、世界中でいつでもどこでも、最も先進的なフライトサービスを最高の価値で提供することです。

Vistaは幅広い業界専門知識を活かし、世界中のビジネス航空クライアントのニーズを満たす包括的なエンドツーエンドのソリューションとテクノロジーを提供しています。これらのサービスは、VistaJetやXOなどの主要ブランドを通じて提供されています。

Vistaに関する詳細情報とニュースはwww.vistaglobal.comでご覧いただけます。

問い合わせ先：

[email protected]

[1] The Global Financial Centres Index 39

[2] Knight Frank Wealth Report

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2984594/VISTA_CHINA.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2755695/5980846/Vista_Logo.jpg

SOURCE Vista Global