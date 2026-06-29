WIRobotics、フィジカルAI開発エコシステムの構築を開始：初回の技術公開ではALLEXシミュレーションモデルを公開

ALLEXの追加中核技術も順次公開へ

シミュレーションから実機への高精度検証を通じてフィジカルAI開発エコシステムを拡大

研究者・ロボティクス開発者向けにオープンなフィジカルAI開発エコシステムを構築

韓国・ソウル、2026年6月29日 /PRNewswire/--グローバルロボティクス企業であるWIRobotics（共同CEO：YounBaek LeeおよびYong-Jae Kim）は本日、フィジカルAI開発エコシステム構築に向けた技術公開ロードマップを発表しました。

WIRoboticsは、ヒューマノイドロボット開発プログラムを通じて開発した中核技術を、研究者や開発者に向けて段階的に公開していく予定です。同社は初回の技術公開として、ヒューマノイドロボット「ALLEX」のシミュレーションモデルと、Sim-to-Real（シミュレーションから実機へ）検証の結果を公開しました。

Photo Courtesy of WIRobotics Comparison of the real ALLEX humanoid robot and its simulated motion. The released simulation model accurately reproduces the robot's physical characteristics through high-fidelity Sim-to-Real validation.

世界のロボティクス業界では、ロボットが物理世界を認識し、推論し、行動できるようにするフィジカルAIが、次世代の中核技術の一つとして注目を集めています。特にヒューマノイドロボット分野では、実機ロボットの特性を正確に反映したシミュレーション環境に基づく開発手法が急速に広がっています。

こうした動向を受け、WIRoboticsは、外部の研究者や開発者が積極的に参加できるオープンな開発エコシステムを構築し、ロボット開発の枠を超えた取り組みを進める予定です。その目的は、実機ロボットが商用提供される前でも、シミュレーションを通じて幅広いアルゴリズムやAIモデルを研究・検証できる環境を提供することです。

新たに公開されたALLEXシミュレーションモデルは、シミュレーション環境と実機ロボットの間に生じるSim-to-Realギャップの最小化に重点を置いています。特に、このモデルは、高いバックドライバビリティや力の透過性など、実機のALLEXの特性を精密に再現しています。これは、実機ロボットの挙動が理想的なシミュレーションモデルの挙動と極めて近いという、このロボットの高度に差別化されたReal-to-Sim特性を示しています。その結果、研究者や開発者は、実機ハードウェアにアクセスしなくても、ALLEXを基盤としたロボット制御、学習、合成データ生成の研究を行うことができます。公開されたモデルは、MuJoCo用のMJCF形式、Isaac Sim用のUSD形式、ROS用のURDF形式で利用できます。

今回のリリースは、WIRoboticsのフィジカルAI技術公開ロードマップにおける第一歩です。同社は、ヒューマノイドロボット開発プログラムを通じて開発した中核技術を今後も順次公開し、フィジカルAI開発エコシステムをさらに拡大していく計画です。

また、WIRoboticsは公式YouTubeチャンネルで技術デモ動画も公開し、実機ロボットとシミュレーション環境の整合性検証を紹介しています。この動画では、技術実装と検証プロセスをより詳しく紹介しています。

WIRoboticsの共同CEOであるYong-Jae Kimは、次のように述べています。

「ヒューマノイドロボット開発において、シミュレーションモデルは、学習、検証、合成データ生成の基盤となる中核インフラです。実機ロボットの特性を効果的に反映したシミュレーション環境により、開発者はアルゴリズムをより迅速に検証でき、実機ハードウェアへの導入成功の可能性も高まります。」

さらに、次のように述べています。

「ALLEX研究プラットフォームは、今年後半に利用可能にする予定です。ALLEXシミュレーションモデルを公開することで、ハードウェアが広く利用可能になる前から、より多くの開発者がALLEXを基盤とした研究に着手することを期待しています。研究成果を最終的に実機ロボットに応用できる開発エコシステムを、今後も拡大していきます。」

WIRoboticsについて

WIRoboticsは、2021年にSamsung Electronicsの元ロボティクスエンジニアによって設立された、ウェアラブルロボットとヒューマノイドロボットを開発するロボティクス企業です。

WIRoboticsは、ウェアラブルロボット「WIM」シリーズにより、2024年から2026年までCES Innovation Awardsを受賞し、卓越した技術力を示しました。同社は、ヨーロッパ、日本、中国などの世界市場に進出し、ユーザーの移動能力を高める幅広いロボティクスソリューションを提供しています。

2025年、WIRoboticsはヒューマノイドロボットプラットフォーム「ALLEX」を発表し、フィジカルAI分野の研究を拡大し続けています。2026年、同社はNVIDIAとAmazon Web Services（AWS）が主導するグローバルプログラム「フィジカルAIフェローシップ（Physical AI Fellowship）」に選定され、その技術競争力が評価されました。

また、WIRoboticsは2026年に約950億韓国ウォンのシリーズB資金調達を成功裏に完了し、次世代ロボティクス技術の開発とグローバル事業の拡大を加速させています。

詳細については、WIRoboticsの公式ウェブサイトおよびYouTubeチャンネルをご覧ください。

YouTube：

https://www.youtube.com/watch?v=5fsfo_FZDS0

GitHub:

https://github.com/wirobotics-rih/allex_model

SOURCE WIRobotics