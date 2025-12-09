ZuttoNyan、新たなスタートを宣言：科学に根ざし、寄り添いを約束して、ペットライフの新基準を再定義

東京, 2025年12月9日 /PRNewswire/ -- ペット用品市場が熱を帯びる2025年、混合猫砂ブランド「ZuttoNyan」は、温かみのある確かな理念で、数多くのペットとその家族から支持を集めてきました。

このたびブランドは、より深い製品への理解と、より広がりのあるビジョンをもって、「ペットの生涯に寄り添う存在」であり続けるという、長期的な約束を改めて世に発信します。

安全を最優先に、「安心して任せられる」ブランドを目指して

ZuttoNyanは創業時から、製品における最も重要な基準として「安全性」を掲げてきました。全ラインナップの混合猫砂は、厳しい無毒テストをクリアしています。

試験では20匹のマウスを使い、14日間にわたり猫砂のみを与えて経過を観察。その結果、すべてのマウスは良好な状態を保ち、体重も順調に増加しました。これは、たとえ猫が少量の猫砂を誤って食べてしまっても、健康面での心配がほとんどないことを示しています。この「確認できる安心」こそが、ZuttoNyanがすべてのペットファミリーに届けたい価値です。

猫砂のその先へ：トイレの悩みから、ペットの一生を見据えたケアへ

混合猫砂が、市場のニーズに応えたZuttoNyanの第一歩だとするなら、次のステップは、「寄り添い」という理念を、ペットの生涯のあらゆる場面に広げていくことです。

ブランドの開発責任者はこう語ります。「現在、猫の行動を感知し、健康状態の変化をいち早く知らせるスマートトイレを開発中です。データを分析することで、飼い主が愛猫の異変に早く気づく手助けをし、テクノロジーがペットの健康を守る最初の砦となることを目指しています」

さらにブランドは、環境への配慮にも積極的に取り組んでいます。自然分解可能な新世代の竹繊維猫砂や、エコ包装の導入などは、「持続可能な寄り添い」へのこだわりを示すものであり、ペットの命を尊重するとともに、地球の未来にも責任を持つ姿勢の表れです。

未来ビジョン：ペットのライフタイムパートナーとして

一つの猫砂から、総合的なペットケアの仕組みへ。ZuttoNyanは、確かな製品力と温かなブランド姿勢で、ペット業界における独自の地位を築きつつあります。今後3～5年で、ペットの栄養、行動・メンタルヘルス、シニアケアなど、さらに幅広い領域へ事業を広げ、「ペットの一生の伴走者」というビジョンの実現を目指します。

ブランドが語るように、「ペットの寿命は、十数年かもしれません。しかし、私たちの『寄り添い』は、彼らの一生全体を包み込むものでありたい」。愛を原動力とするこの道のりで、ZuttoNyanは行動で示し続けます——「寄り添い」こそが、最も長く、そして深い愛情を表現するブランドの言葉である、と。

SOURCE ZuttoNyan