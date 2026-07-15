새로운 GSMA 보고서, 이동통신 산업의 넷제로 목표 달성에 재생에너지 접근성이 핵심적이라고 밝혀

모바일 연결이 10% 증가하고 데이터 트래픽이 4배 이상 증가했음에도 불구하고 이동통신 사업자는 2019년 이후 운영 배출량을 13% 감축했으나 진전 속도를 높이기 위해서는 청정에너지에 대한 더 빠른 접근이 필요하다.

런던, 2026년 7월 15일 /PRNewswire/ -- GSMA의 새로운 모바일 넷제로 2026: 기후 행동에 관한 산업 현황(Mobile Net Zero 2026: State of the Industry on Climate Action) 보고서에 따르면 전 세계 이동통신망 사업자들은 탄소 배출량 감소에서 상당한 진전을 이루고 있지만, 업계가 기후 목표를 달성하고 2050년까지 넷제로 궤도를 유지하기 위해서는 특히 신흥 시장에서 재생에너지에 대한 더 큰 접근성이 필수적일 것이다.

전 세계 모바일 연결의 85%를 대표하는 110개 이상의 이동통신 사업자들의 에너지 및 배출 데이터를 분석한 이 보고서는 산업의 운영 배출량이 2024년 한 해에만 5%, 2019년부터 2024년까지 13% 감소했음을 보여준다. 이는 같은 기간 동안 모바일 연결이 10% 증가하고 데이터 트래픽이 4배 이상 증가했음에도 불구하고 달성된 성과이다.

재생에너지는 배출량 감소의 가장 큰 단일 요인으로 남아 있다. 사업자들은 2024년 약 70TWh의 재생에너지 전력을 구매하거나 생산했으며, 이는 인도네시아의 총 재생에너지 발전량과 맞먹는다. 그리드 믹스에 이미 포함된 재생에너지 외에 추가로, 재생에너지원에서 조달되는 사업자 전력의 비율은 2019년 이후 10%에서 24%로 두 배 이상 증가했다.

GSMA의 존 지우스티(John Giusti) 최고 규제 책임자는 다음과 같이 말했다.

"이동통신 산업은 경제 성장, 디지털 연결성, 기후 행동이 함께 갈 수 있다는 것을 계속 보여주고 있다. 사업자들은 더 많은 사람들을 연결하고, 더 많은 데이터를 전송하며, 전 세계 디지털 경제를 지원하면서도 배출량을 계속 줄이고 있다.

"우리가 보고 있는 진전은 고무적이지만, 더 많은 것이 이루어져야 한다. 재생에너지에 대한 접근성은 사업자들이 얼마나 빠르게 탈탄소화할 이룰 수 있는지를 결정하는 가장 큰 요인 중 하나로 남아 있다. 정책 입안자들은 청정에너지 인프라에 대한 투자를 가능하게 하고 넷제로로의 전환을 가속화하는 조건을 조성하는 데 중요한 역할을 한다."

진전 가속화

보고서는 정부가 재생에너지와 전력망에 대한 투자를 촉진하는 정책 환경 조성, 재생에너지에 대한 기업의 접근성을 개선하기 위한 전력 시장 현대화, 청정에너지 배치를 가속화하기 위한 허가 절차 간소화를 통해 전환을 가속화하는 데 있어 중요한 조력자 역할을 해야 한다고 권고한다.

SOURCE GSMA