Huawei, 상업•유통 시장 위한 새로운 제품 공개

방콕 2024년 5월 3일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Huawei Asia-Pacific Partners Conference가 Digital and Intelligent APAC Congress 기간 동안 '공유 시대를 위한 협력(Joining Hands for a Shared Era)'이라는 주제로 개최됐다. 아시아 태평양 지역 15개 국가 및 지역에서 약 1000명의 파트너가 방콕에 모였다. 이 콘퍼런스에서 Huawei는 아시아 태평양 지역의 상업 시장과 유통 사업을 위한 다양한 제품과 시나리오 기반 솔루션을 선보였으며, 포럼과 라운드테이블을 열어 산업 내 디지털•지능형 혁신을 공동으로 실현하기 위한 방안을 논의했다. 또한 뛰어난 성과를 거둔 파트너들을 시상하며 격려했다.

Huawei Asia-Pacific Enterprise의 Nicholas Ma 영업 사장은 파트너와 고객의 지원 덕분에 Huawei 아시아태평양 엔터프라이즈 비즈니스가 2023년 상업 시장과 유통 사업을 포함한 세 가지 유형의 시장에서 우수한 성과를 거뒀다고 밝혔다. Huawei는 2024년에도 파트너 중심 전략을 지속하며 파트너에 대한 투자와 지원을 강화해 함께 성장할 기회를 확보하고, 아시아태평양 전역 중소기업의 디지털•지능형 혁신을 공동으로 이끌어갈 계획이다.

Huawei Asia-Pacific Enterprise의 Tim Cao 영업(파트너) 담당 부사장은 2024년 아시아태평양 상업 시장의 주요 11가지 시나리오를 위한 솔루션을 발표했다. 캠퍼스 네트워크, 중소기업 사무실 네트워크, MSP 스토리지 서비스, 호텔용 FTTO 솔루션 등이 이에 포함된다. 그는 Huawei가 R&D, 마케팅, 판매, 공급, 서비스 등 다양한 분야에서 파트너를 지속적으로 지원할 것이라고 강조했다. 또한 정책, 도구, 제품 및 솔루션의 업그레이드를 통해 파트너와 협력해 상업 시장 고객의 성공을 돕겠다고 밝혔다.

Huawei Enterprise의 Wei Xianbin 영업부 유통 사업부 이사는 Huawei가 유통 사업에서 건강하고 질서 있는 파트너 시스템을 구축하고 HUAWEI eKit 브랜드 제품 개발에 힘써나갈 것이라고 강조했다. 이를 통해 구매와 판매가 쉽고, 설치와 유지보수가 용이하며, 배우고 사용하기 쉬운 제품 및 IT 플랫폼으로 만들겠다는 목표다. 또한 Huawei는 파트너들과 협력해 새로운 시장 기회를 모색하고 함께 성장해 나갈 계획이다. 이번 콘퍼런스에서 Huawei는 아시아 태평양 유통 사업을 위한 21개의 신제품을 공개했다.

PPLUS 영업 이사, Acclivis 솔루션 영업 이사, Inflow SAARC 비즈니스 매니저는 Huawei와의 협력을 통해 상업 시장 및 유통 사업 고객의 디지털 혁신을 성공적으로 지원한 경험을 공유했다. 이들은 앞으로도 Huawei와 긴밀히 협력하겠다는 의지를 내비쳤다.

'파트너와 함께 더 스마트한 금융 만들기(Shaping Smarter Finance Together with Partners)', '통합 서비스 공급업체(ISV) 파트너와 더 스마트한 도시 구축(Building Smarter Cities with Integration Service Vendor (ISV) Partners)', '지능형 캠퍼스 및 데이터 센터 파트너와 강력한 ICT 인프라 구축(Building Robust ICT Infrastructure with Intelligent Campus & Data Center Partners)', '고객 가치 창출을 위한 서비스 파트너와의 협업(Collaborating with Service Partners to Create Value for Customers)'이라는 주제로 다양한 파트너 포럼과 라운드 테이블이 개최돼 콘퍼런스 기간 동안 향후 협업 기회도 모색됐다.

Huawei는 또한 2023년 뛰어난 성과를 거둔 파트너 기업과 개인을 위해 17개의 상을 수여했다. 올해의 산업 파트너(Industry Partner of the Year), 올해의 버티컬 파트너(Vertical Partner of the Year), 올해의 세일즈 파트너(Sales Partner of the Year), 우수 개인(Excellent Individual) 등 여러 분야에서 탁월한 기여를 한 파트너들이 영예를 안았다. 앞으로 Huawei는 다양한 산업 분야의 파트너들과 더욱 긴밀한 시스템을 구축하고, 세 가지 유형의 시장에서 협력해 디지털•지능형 혁신을 가속하고 더 큰 성공을 이끌어낼 것이다.

