Huawei Lansir Sejumlah Produk Baru di Segmen Pasar Komersial dan Distribusi guna Mendorong Pertumbuhan UKM secara Cerdas

Menurut Nicholas Ma, President, Huawei Asia-Pacific Enterprise Sales, berkat dukungan mitra dan klien, Huawei Asia-Pacific Enterprise Business mencatat kinerja yang luar biasa di tiga jenis pasar pada 2023, khususnya di segmen pasar komersial dan bisnis distribusi. Pada 2024, Huawei akan terus memprioritaskan mitra, meningkatkan investasi dan dukungan bagi mitra, menangkap peluang secara kolektif, serta berkolaborasi memajukan transformasi digital dan teknologi pintar UKM di seluruh Asia Pasifik.

Tim Cao, Vice President, Huawei Asia-Pacific Enterprise Sales (Partners), melansir berbagai solusi untuk 11 skenario yang sering ditemui di pasar komersial Asia Pasifik pada 2024. Sejumlah skenario ini termasuk namun tidak terbatas pada campus networks, SME office networks, MSP storage services, serta solusi FTTO untuk perhotelan. Dia menggarisbawahi, Huawei akan terus mendukung mitra-mitra dari berbagai aspek, termasuk litbang, pemasaran, penjualan, suplai, dan layanan. Dengan memperbarui kebijakan, perangkat, serta produk dan solusi, Huawei akan bekerja sama dengan mitra-mitra agar klien di pasar komersial dapat meraih kesuksesan.

Wei Xianbin, Director, Distribution Business Dept, Huawei Enterprise Sales Dept, menekankan, Huawei akan terus membangun sistem kemitraan yang sehat dan tertata dengan baik di bisnis distribusi. Huawei juga akan mengembangkan produk-produk yang dapat digunakan secara luas dengan merek HUAWEI eKit. Dengan demikian, produk-produk ini mudah dipasang dan dikelola, serta dipelajari dan digunakan. Di sisi lain, Huawei akan bekerja sama mengeksplorasi segmen blue ocean yang baru bersama mitra-mitra. Lewat kolaborasi dengan sejumlah mitra, Huawei juga melansir 21 produk baru di segmen bisnis distribusi Asia Pasifik dalam acara tersebut.

Sales Director, PPLUS, Associate Solution Sales Director, Acclivis, serta Business Manager - SAARC, Inflow, saling berbagi tentang kisah sukses ketika bekerja sama dengan Huawei untuk membantu klien di segmen pasar komersial dan bisnis distribusi mewujudkan transformasi digital. Pihak-pihak ini juga ingin terus berkolaborasi dengan Huawei.

Lewat sejumlah tema, seperti "Shaping Smarter Finance Together with Partners", "Building Smarter Cities with Integration Service Vendor (ISV) Partners", "Building Robust ICT Infrastructure with Intelligent Campus & Data Center Partners", serta "Collaborating with Service Partners to Create Value for Customers", berbagai forum dan sesi diskusi dengan mitra-mitra berlangsung untuk mengembangkan masa depan kolaborasi di acara tersebut.

Huawei pun menyerahkan 17 penghargaan kepada sejumlah mitra dan individu yang berkontribusi serta membuat pencapaian luar biasa sepanjang 2023. Sejumlah penghargaan ini termasuk "Industry Partner of the Year", "Vertical Partner of the Year", "Sales Partner of the Year", "Excellent Individual", dan lain sebagainya. Ke depan, Huawei akan terus membangun sistem yang semakin kohesif bersama mitra-mitra di beragam industri, serta bekerja sama di tiga jenis pasar sekaligus mendorong kesuksesan yang lebih besar dalam transformasi digital dan teknologi pintar.

SOURCE Huawei Enterprise