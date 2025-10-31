ISHCMC、2025年MYPパーソナルプロジェクトの優れた成果を振り返る

ベトナム・ホーチミン市、2025年10月30日／PRニュースワイヤー／—— インターナショナル・スクール・ホーチミン・シティ（ISHCMC）は、昨年度の10年生が国際バカロレア（IB）中等教育プログラム（MYP）のパーソナルプロジェクトにおいて達成した優れた成果を誇らしく振り返った。このプロジェクトは、探究心、革新性、そして学問的自立を力強く示すものである。

2024〜2025年度において、ISHCMCの生徒たちは7点満点中平均5.31という優れた成績を収め、世界平均の3.94を35％上回る成果を達成した。全体のほぼ半数（47％）の生徒が6または7のスコアを獲得し、学校が掲げる学問的厳格さ、指導に基づく振り返り、そして個別化された学びへの継続的な取り組みを示した。

パーソナルプロジェクトはMYPの集大成となる体験であり、生徒たちは実社会に影響を与える独創的な取り組みを自ら設計・調査・実行するという挑戦に臨む。生徒たちは、組織力やリサーチ力から批判的な振り返りに至るまでの学習方法（ATL）スキルを培うことで、「何を学ぶか」だけでなく「どのように考えるか」を学ぶ。

「ISHCMC では、探究と振り返りこそが成果の基盤です」と、校長のMarco Longmore氏は述べた。「昨年度の10年生が示した自立心と創造性を私たちは非常に誇りに思っています。そして、その優れた伝統を受け継ぎ、さらに発展させている現在の生徒たちの姿にも同じく誇りを感じています。」

「パーソナルプロジェクトは、生徒が自主的にプロジェクトを運営する能力を試す究極の課題です」と、中等部パーソナルプロジェクト・コーディネーターのAdam Abbas氏は述べた。「このプロジェクトは、MYP全体を通じて培われてきた主要なスキル――リサーチ、組織化、評価、そして振り返り――を統合するものです。これらは、IBディプロマ・プログラム、大学、そして社会での成功につながる同じ能力でもある。生徒たちは卓越した自主性と粘り強さを発揮し、戦略的思考と創造力を駆使して、教室の枠を超えて活躍できる力を身につけています。」

これらのプロジェクトは、再生可能エネルギー工学や創作文学、デジタルアート、解剖学に至るまで、ISHCMCの学際的な強みを反映している。それぞれのプロジェクトは、真の探究心、創造性、そしてグローバル市民意識という、ベトナム初にしてトップのIBワールドスクールであるISHCMCの使命の中核を体現している。

2025〜2026年度の10年生がパーソナルプロジェクトに取り組み始めるにあたり、ISHCMCは前年度の生徒たちの成果を称えるとともに、自信と共感を備えた次世代の学習者を育んでいる。

ISHCMC の学びを体感しよう — オープンデーシリーズ開催

入学を検討しているご家庭は、インタラクティブなオープンデーセッションを通じて、ISHCMCの探究型学習と学問的卓越性を体験することができる。学問の枠を超え、人生そのものの成功へとつながる力を育むISHCMCの教育を体験するには、 www.ishcmc.com/admissions/open-days

からご登録ください。

SOURCE International School Ho Chi Minh City