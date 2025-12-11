LEPAS L8 엑스퀴지트 스페이스, 감성 중시 라이프스타일을 위한 고요한 안식처

우후, 중국 2025년 12월 11일 /PRNewswire/ -- 급변하는 현대 도시에 사는 사람들은 점점 더 휴식과 정서적 균형 및 진정으로 자신만의 공간을 갈망한다. 체리 그룹(Chery Group)의 신에너지 브랜드 레파스(LEPAS)는 LEPAS L8의 '엑스퀴지트 스페이스(Exquisite Space)'를 이동형 정서적 안식처로 구현해, 모든 출발과 멈춤의 순간을 우아한 삶과 편안함이 깃든 시간으로 바꿔준다.

우아한 삶은 자신을 기쁘게 하는 소소한 즐거움에서 시작된다. LEPAS L8의 엑스퀴지트 스페이스 안에서 사용자는 곧바로 자신만의 행복한 정서적 안식처로 빠져들 수 있다. 앞좌석을 완전히 뒤로 젖히고 프로젝터 생태계 액세서리와 차량 내 엔터테인먼트 시스템을 연결하면 실내 공간은 개인용 이동식 영화관으로 변한다. 폭포형 중앙 디스플레이는 시각적 몰입도를 높이고, 극장급 정숙성을 갖춘 실내 공간은 외부 소음을 말끔히 차단한다. 자갈 모양의 프리미엄 스피커가 장착된 이 몰입형 공간은 우아한 드라이빙을 마음을 진정시키는 정서적 의식으로 승화시킨다.

LEPAS L8 Exquisite Space: A Calming Emotional Sanctuary for the Emotion-Led Lifestyle (PRNewsfoto/LEPAS)

주말여행이나 즉흥적인 캠핑을 떠날 때 LEPAS L8의 엑스퀴지트 스페이스는 완벽한 아웃도어 동반자가 된다. 넓은 트렁크와 평평하게 접히는 시트는 간편하게 여유로운 라운지 공간을 만들어준다. 파노라마 선루프는 경계 없는 탁 트인 시야를 열어줘 텐트가 없어도 시선을 들어 올리기만 하면 로맨틱한 밤하늘을 감상할 수 있다. 후면 트레이 테이블을 펼치는 순간, 나만의 모바일 커피 코너가 완성된다. 이 정교하고 고급스러운 공간에서 우아한 삶이 아름답게 구현된다.

LEPAS L8의 엑스퀴지트 스페이스는 개인의 감정을 다스릴 수 있는 안식처이기도 하다. 구름처럼 부드러운 라운지 시트에 몸을 맡기고 가장 편안한 각도로 등받이를 조절한 뒤 자신에게 이상적인 마사지 모드를 선택하면 긴장이 스르르 풀리는 것을 느낄 수 있다. 신속한 열 관리 시스템이 정밀한 실내 온도를 유지하는 동안 액티브 향기 시스템은 활력 충전 모드와 진정 모드를 전환한다. 극장급 정숙성을 자랑하는 실내 공간은 평온한 분위기를 유지해 밖이 아무리 시끄러워도 안에서는 평화롭고 상쾌한 분위기를 유지해준다. 이곳에서는 마음을 가다듬고 자신만의 우아한 모빌리티 순간을 온전히 누릴 수 있다.

LEPAS L8의 엑스퀴지트 스페이스는 단순한 물리적 인테리어를 넘어, 당신을 이해하는 동반자이자 정서적 안식처이다. 파노라마 선루프를 통해 하늘을 가로지르는 구름을 바라보며 낮잠을 즐기든, 프라이빗하게 몰입형 영화를 감상하든 이곳은 항상 편안한 정서적 피난처이자 우아한 삶을 위한 안식처가 되어준다.

