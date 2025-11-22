LEPAS L8, 우아한 주행과 쾌적한 공간으로 풍요로워지는 모든 가족의 여정

우후, 중국 2025년 11월 23일 /PRNewswire/ -- 품격 있는 삶을 추구하는 전 세계 가족에게 자동차는 더 이상 단순한 이동 수단이 아니다. 자동차는 이제 편안함, 제어력, 그리고 행복을 나누는 특별한 공간으로 거듭났다. 체리 그룹(Chery Group)의 획기적인 신에너지 브랜드인 레파스(LEPAS)는 이러한 변화의 중심에 있다. '우아한 모빌리티 라이프에 어울리는 브랜드(Preferred Brand for Elegant Mobility Life)'로 자리매김한 레파스는 성능과 인간 중심 디자인의 조화를 추구한다. 레파스의 주력 모델인 LEPAS L8은 장거리 여행부터 주말 캠핑과 일상적인 출퇴근에 이르는 모든 여정을 가족 구성원 모두가 편안함을 느끼는 우아한 경험으로 탈바꿈시킨다.

LEPAS L8 Elevates Every Family Journey with Elegant Driving and Exquisite Space (PRNewsfoto/LEPAS)

아이들에게 LEPAS L8은 흥미진진한 '이동식 놀이터'로 변신한다. 넓은 실내 공간 덕분에 아이들은 자유롭게 몸을 움직일 수 있고, 접이식 트레이를 개인 테이블로 활용해 간식을 먹거나 그림책 혹은 만화책을 편하게 볼 수 있다. 넉넉하고 효율적으로 설계된 수납공간에 장난감, 책, 캠핑용품을 깔끔하게 보관할 수 있기 때문에 가족 나들이에 언제나 즐거움과 기대감이 넘친다. 그리고 이 모든 장점이 모여 온 가족에게 진정으로 우아한 주행(Elegant Driving) 경험을 선사한다.

LEPAS L8의 실내 공간은 고령의 가족 구성원이 편안함을 느낄 수 있도록 공들여 설계되었다. 실내 공간이 넓어 허리를 굽히거나 몸에 무리가 가는 동작을 취할 필요가 거의 없으며, 넉넉한 다리 공간, 부드러운 좌석 소재, 인체공학적인 등받이 각도 덕분에 고령층은 앉아 있는 동한 편안함을 느낄 수 있다. 차량의 부드럽고 안정적인 주행감 덕분에 장거리 주행에도 피로가 적고, 이동하는 동안 운전자와 탑승자 모두 편안함과 안도감을 동시에 느낄 수 있다.

부부나 연인에게 LEPAS L8은 오붓한 분위기를 가진 이동식 안식처가 되어준다. 이 이동식 안식처에서 23개의 스피커로 구성된 몰입형 오디오 시스템으로 긴장을 풀고, 마사지 및 통풍 시트 기능을 이용해 하루의 피로를 말끔히 씻어낼 수 있다. 외부 소음을 차단하는 ENC 액티브 노이즈 캔슬링 기능으로 둘만의 조용한 분위기를 조성해 서로에게 온전히 집중하고 소중한 순간을 두 사람이 함께 만끽할 수 있다.

운전자 관점에서 LEPAS L8은 손쉽게 제어할 수 있도록 설계됐다. LEPAS L8은 체리 그룹의 슈퍼 하이브리드 시스템을 탑재해 압도적인 연비 효율과 긴 주행 거리를 자랑한다. 자동 주차 보조(APA) 기능과 원격 주차 보조(RPA) 기능을 갖추고 있어 운전자가 매번 과감하고, 직관적이며, 세련되게 주차할 수 있다.

야영지에서 LEPAS L8은 '이동식 주택'으로 변신한다. 외부 전력 공급 시스템에 커피 머신, 전기 그릴, 프로젝터, 심지어 전기냄비 같은 다양한 가전제품을 연결해 사용할 수 있다. LEPAS L8과 함께하면 가족생활이 한결 편리해질 뿐만 아니라, 우아한 주행 경험을 휴식 시간에도 이어갈 수 있다.

LEPAS L8이 우아한 주행 경험과 쾌적한 공간으로 가족 여행의 새로운 패러다임을 제시한다. 그리고 언제나 어김없이, 출발하는 순간을 우아함으로, 귀가하는 길을 소중한 추억으로 가득 채운다.

