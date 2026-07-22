NSG 바이오, 싱가포르에서 획기적인 바이오테크 혁신 가속

NSG 바이오 투모로우(NSG Bio Tomorrow)의 새 이니셔티브, 차세대 호흡기 및 신생아 치료법을 개발하는 유망 스타트업 지원

싱가포르 2026년 7월 22일 /PRNewswire/ -- NSG 바이오 투모로우 이니셔티브는 호흡기 및 신생아 치료 분야의 복잡한 과제 해결에 집중하는 신생 생명과학 스타트업을 지원하는 것이 목표다.

키에시 그룹(Chiesi Group)의 지원으로 출범한 임펄스(The Impulse) 이니셔티브는 선정된 스타트업 한 곳에 1년간 NSG 바이오(NSG Bio) 멤버십과 NSG 바이오 싱가포르 내 전용 실험실 벤치를 제공한다. 이 이니셔티브는 초기 단계의 바이오테크 기업이 완비된 연구 환경에서 유망한 과학적 성과를 더욱 탄탄한 개념검증 단계로 발전시킬 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

이번 이니셔티브는 바이오테크 업계가 잠재력이 높은 과학적 성과를 연구실에서 실제 환자 치료 효과로 더욱 신속하고 긴밀하게 연결할 방법을 모색하는 가운데 추진된 것이다. 스타트업이 직면하는 과제는 인프라 확보에만 국한되지 않는다. 적절한 네트워크와 업계 내 인지도, 기술 환경, 초기 발견 단계부터 임상적 유효성에 이르는 과정을 이해하는 파트너와 교류할 기회도 그에 못지않게 중요하다.

이 프로그램에서는 만성 호흡기 질환과 신생아 질환에 적용할 가능성이 있는 혁신적인 생명공학 솔루션을 개발하는 스타트업을 집중 지원한다. 주요 관심 분야는 세포 치료제, 유전자 치료제, 유전자 편집 기술, 재생 조직공학, 공학적으로 설계되거나 프로그래밍 가능한 생체 시스템, 폐 표적 약물전달 플랫폼, 예방적 접근법 및 저분자 화합물 기반 접근법 등이다.

선정된 스타트업은 NSG 바이오의 실험실 인프라, 공동 업무공간, 회의 시설뿐만 아니라 바이오테크 기업가, 연구원, 과학 분야 리더 및 업계 파트너로 구성된 광범위한 커뮤니티를 이용할 수 있다. 이번 지원은 해당 기업이 핵심 연구 이정표를 달성하는 동시에 성장 중인 싱가포르 생명과학 혁신 생태계의 일원이 될 수 있도록 돕는 데 목적이 있다.

NSG 바이오에게 이번 이니셔티브는 시설과 부동산을 넘어 회사의 역할을 확대하기 위해 설립된 생태계 구축 조직인 NSG 바이오 투모로우의 사업 중 하나다. NSG 바이오는 바이오테크 기업에 고품질 실험실 및 사무공간 인프라를 제공하는 기업으로 잘 알려져 있다. NSG 바이오 투모로우는 스타트업의 성장을 지원하는 프로그램과 파트너십 및 기회를 구축하는 데 주력한다.

하심 심(Hasyim Sim) NSG 바이오 공동창업자 겸 최고운영책임자는 "바이오테크 기업에게는 실험실 공간 이상의 것이 필요하다. 접근성과 성장 동력, 기업을 둘러싼 적절한 생태계가 필요하다"며 "우리는 NSG 바이오 투모로우를 통해 유망한 스타트업이 파트너를 찾고 새 기회를 포착하며, 과학적 성과를 발전시키도록 지원하는 이니셔티브를 구축하고 있다. 이번 이니셔티브는 우리가 바이오테크 생태계에서 수행하고자 하는 역할을 정확히 보여주는 것이다"라고 말했다.

파브리치오 코니첼라(Fabrizio Conicella) 키에시 그룹의 오픈 이노베이션 및 역량 센터(Center of Open Innovation & Competence) 부사장은 "키에시는 환자에게 의미 있는 변화를 불러올 수 있는 혁신을 지원하는 데 주력하고 있으며, 유망한 아이디어를 발전시키기 위해 기업가와 연구원 및 파트너들과 협력하고 있다"며 "이번 NSG 바이오 투모로우 이니셔티브를 지원해 초기 단계의 혁신 기업들에게 호흡기 및 신생아 치료 분야에서 영향력 있는 과학적 성과를 개발하는 데 필요한 인프라와 생태계를 지원해 주고자 한다"고 말했다.

NSG 바이오 투모로우 프로그램은 아시아 지역에서 스타트업과 연구기관, 투자자 및 업계 파트너가 차세대 헬스케어 기업을 지원하는 협력이 갈수록 커지고 있는 상황에서 바이오테크 혁신 허브로서 싱가포르의 입지도 강화해 주고 있다.

신청 접수는 2026년 7월 22일 오전 9시(싱가포르 표준시)에 시작된다. 최종 후보 기업들은 온라인 피칭 행사에서 발표할 기회를 얻게 되며, 이후 최종 선정 스타트업이 발표될 예정이다.

NSG 바이오 소개

NSG 바이오는 싱가포르를 대표하는 생물안전 2등급(BSL-2) 인증 공유 실험실 및 사무공간 공급업체로, 초기 연구 단계부터 성장 단계에 이르기까지 생명과학 기업을 지원한다. NSG 바이오는 시설과 커뮤니티 및 생태계 이니셔티브를 통해 바이오테크 혁신 기업이 연구를 가속하고, 네트워크를 활용하며, 주요 보건의료 과제를 해결하는 기업을 구축할 수 있도록 지원하고 있다.

NSG 바이오 투모로우 소개

NSG 바이오 투모로우는 파트너십과 프로그램, 커뮤니티 이니셔티브 및 물리적 실험실 인프라를 넘어서는 다양한 기회를 통해 차세대 바이오테크 혁신을 지원하기 위해 설립된 NSG 바이오의 생태계 구축 조직이다. 스타트업이 성장하는 데 필요한 자원과 전문지식 및 네트워크를 연결해 바이오테크 산업을 강화하는 것이 목표다.

키에시 그룹 소개

키에시는 호흡기 건강과 희귀질환 및 전문 치료 분야에서 혁신적인 치료 솔루션을 개발하고 판매하는 연구 중심 글로벌 바이오제약 그룹이다. 키에시는 사람들의 삶의 질을 높여 주고 지역사회와 환경에 책임감 있게 기여하는 것을 사명으로 하고 있다. 2019년부터 비콥(B Corp) 인증 기업으로 활동하고 있으며 높은 수준의 사회•환경적 영향 기준을 충족하는 전 세계 기업 공동체의 일원이기도 하다.

역사는 90년이 넘고 본사는 이탈리아 파르마에 있다. 전 세계에 31개 계열사와 7900여 직원을 두고 있다. 파르마에 위치한 그룹의 연구개발센터는 프랑스, 미국, 캐나다, 중국, 영국 및 스웨덴 이렇게 6곳에 연구개발 거점을 두고 있다. 자세한 사항은 https://www.chiesi.com/en/home 에서 확인할 수 있다.

언론 문의처

기리다란(Giridharan)

랩 관리자

NSG 바이오

[email protected]

87797175

SOURCE NSG Bio