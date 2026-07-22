NSG Bio、シンガポールにおける画期的なバイオテクノロジーのイノベーションを加速

NSG Bio Tomorrowのもとでの新たな取り組みで、呼吸器および新生児ケアにおける次世代のアプローチを開発する有望なスタートアップを支援

シンガポール、2026年7月22日 /PRNewswire/ -- NSG Bio Tomorrowイニシアチブは、呼吸器および新生児ケアにおける複雑な課題に取り組む新興のライフサイエンス系スタートアップを支援することを目的としています。

Chiesi Groupの支援により立ち上げられたThe Impulseイニシアチブは、選定されたスタートアップに対し、1年間のNSG Bioメンバーシップと、NSG Bioシンガポール内の専用実験台へのアクセスを提供します。この取り組みは、初期段階のバイオテクノロジー企業が、設備の整った研究環境において、有望な科学からより強固な概念実証への移行を支援するよう設計されています。

この取り組みは、バイオテクノロジー業界が、高い可能性を秘めた科学を研究室から実際の患者への貢献へとつなげるための、より迅速で連携の取れた方法をますます模索している時期に行われます。スタートアップにとって、インフラへのアクセスは課題の一部に過ぎません。同様に重要なのは、適切なネットワーク、業界における認知度、技術的環境、そして初期の発見から臨床的意義に至るまでの道のりを理解するパートナーと関わる機会です。

本プログラムは、慢性呼吸器疾患や新生児疾患への応用が期待される革新的なバイオテクノロジーソリューションを開発するスタートアップ企業に焦点を当てます。対象分野には、細胞治療、遺伝子治療、遺伝子編集技術、再生組織工学、人工的またはプログラム可能な生体システム、肺標的送達プラットフォーム、予防的アプローチ、および低分子ベースのアプローチが含まれます。

選定されたスタートアップ企業は、NSG Bioの実験室インフラ、共有ワークスペース、会議施設、そしてバイオテクノロジーの起業家、研究者、科学分野のリーダー、業界パートナーのより広いコミュニティを利用できるようになります。この支援は、企業が重要な研究マイルストーンを達成しながら、成長を続けるシンガポールのライフサイエンス・イノベーションエコシステムの一部となることを支援することを目的としています。

NSG Bioにとって、この取り組みは、施設や不動産を超えて同社の役割を拡大するために設立されたエコシステム構築部門であるNSG Bio Tomorrowの一部です。NSG Bioはバイオテクノロジー企業向けに高品質な実験室やオフィスインフラを提供することで知られていますが、NSG Bio Tomorrowはスタートアップの成長を支援するプログラム、パートナーシップ、機会の構築に焦点を当てています。

「バイオテクノロジー企業には、実験室のスペース以上のものが必要です。アクセス、勢い、そして周囲の適切なエコシステムが必要なのです」と、NSG Bioの共同創業者兼最高執行責任者であるHasyim Sim氏は述べました。「NSG Bio Tomorrowを通じて、私たちは有望なスタートアップがパートナーとつながり、機会を切り開き、科学を前進させるのを支援する取り組みを構築しています。この取り組みは、私たちがバイオテクノロジーのエコシステムで果たしたいまさにその役割を反映しています。」

「Chiesiは、患者に意味のある変化をもたらす可能性のあるイノベーションの支援に尽力しており、起業家、研究者、パートナーと協力して意味のあるアイデアを推進しています」と、Chiesi GroupのCenter of Open Innovation & Competence担当バイスプレジデントであるFabrizio Conicella氏は述べています。「このNSG Bio Tomorrowイニシアチブを支援することで、私たちは初期段階のイノベーターが、呼吸器および新生児ケアにおいて影響力のある科学を開発するために必要なインフラやエコシステムサポートにアクセスする機会を創出したいと考えています。」

NSG Bio Tomorrowプログラムはまた、スタートアップ、研究機関、投資家、業界パートナーが次世代のヘルスケア企業を支援するためにますます結集しているアジアのバイオテクノロジーイノベーションの成長拠点としてのシンガポールの地位を強化します。

応募受付は、2026年7月22日午前9時（SGT）に開始されます。ファイナリストはバーチャルピッチイベントでのプレゼンテーションに招待され、その後、選定されたスタートアップが発表されます。

NSG Bioについて

NSG Bioは、BSL-2認定のコワーキング実験室およびオフィススペースを提供するシンガポールを代表する企業であり、初期研究から成長段階までのライフサイエンス企業を支援しています。その施設、コミュニティ、エコシステムの取り組みを通じて、NSG Bioはバイオテクノロジーのイノベーターが研究を加速し、ネットワークにアクセスし、重要なヘルスケアの課題に対処する企業を構築することを可能にします。

NSG Bio Tomorrowについて

NSG Bio Tomorrowは、物理的な実験室インフラを超えて広がるパートナーシップ、プログラム、コミュニティの取り組み、および機会を通じて、次世代のバイオテクノロジーイノベーションを支援するために設立されたNSG Bioのエコシステム構築部門です。その使命は、スタートアップを成功に必要なリソース、専門知識、ネットワークと結びつけることで、バイオテクノロジー産業を強化することです。

Chiesi Groupについて

Chiesiは、呼吸器の健康、希少疾患、および専門医療における革新的な治療ソリューションを開発および販売する、研究志向の国際的なバイオ医薬品グループです。当社の使命は、人々の生活の質を向上させ、地域社会と環境の両方に対して責任を持って行動することです。2019年に「B Corp」認定を取得して以来、Chiesiは社会的および環境的影響の高い基準を満たすグローバルな企業コミュニティの一員です。

90年の経験を持つChiesiはパルマ（イタリア）に本社を置き、世界中に31の関連会社を持ち、7,900人以上の従業員を擁しています。パルマにある同グループの研究開発センターは、フランス、米国、カナダ、中国、英国、スウェーデンにある他の6つの重要な研究開発ハブと連携して機能しています。詳細については、https://www.chiesi.com/en/homeをご覧ください

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SOURCE NSG Bio