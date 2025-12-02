SNC와 Applied Intuition, 전장 자율화 가속화를 위한 동맹 체결

협력을 통한 신속한 소프트웨어 혁신과 실전 검증된 시스템 통합 융합으로 글로벌 경쟁의 선두를 차지

캘리포니아주 마운틴뷰와 네바다주 스파크스, 2025년 12월 2일 /PRNewswire/ -- 자율 시스템이 현대 전쟁을 재편하는 속도를 보여주는 움직임의 일환으로, 물리적 인텔리전스 분야의 선도 기업 Applied Intuition과 글로벌 항공우주 및 방산 기업 SNC는 오늘 차세대 자율 방어 기술의 신속한 공급을 목표로 한 파트너십을 발표했습니다.

움직이는 모든 것, 특히 전장에서 움직이는 것들은 빠르게 자율성을 획득하고 있으며, Applied Intuition은 전선에서 움직이는 모든 기계에 지능(intelligence) 을 부여하는 데 필요한 디지털 인프라를 구축하고 있습니다. 실리콘밸리 기업의 듀얼유스 자율 소프트웨어 전문성은 SNC의 오랜 신뢰받는 개방형 아키텍처 임무 시스템 개발 및 통합 역량과 결합되어 신속한 혁신과 작전 준비 태세 사이의 가교 역할을 할 것입니다.

이번 협력은 전투원에게 임무 수행 가능한 자율 시스템을 더 빠르게 제공하기 위한 것으로 양사는 Applied Intuition의 선도적인 자율 및 시뮬레이션 소프트웨어를 SNC의 다양한 영역에서 검증된 임무 시스템과 통합할 핵심 기회를 공동으로 모색할 예정입니다. 공동 작업은 지역화된 미사일 방어 및 무인항공기 대응 작전 분야의 과제에 집중될 것이며, 분산형 자율성과 실시간 센서 융합 기술이 분쟁 환경에서의 대응 시간을 획기적으로 단축하고 위험을 줄일 수 있는 영역입니다.

단기적 초점은 SNC의 원정 지역 방공(EAAD) 시스템에 맞춰져 있습니다. 이 수평 통합형 즉시 배치 가능한 방어 솔루션은 이제 Applied Intuition의 차량 지능 플랫폼을 기반으로 구축될 수 있으며, 오프로드 자율주행 기술과 TRL-9 수준의 방공 능력을 결합합니다. SNC의 검증된 시스템 통합 및 글로벌 지원 체계로 강화된 자율 EAAD는 인원 위험과 필요한 인원 수를 동시에 줄여, 다양한 임무 프로필에 쉽게 적응할 수 있는 방어 체계를 고객에게 제공함으로써 경제적인 방공 능력 구축을 가속화합니다.

자율형 EAAD 시스템은 인력을 위험에서 벗어나게 하면서도 효과성을 높이고, 복잡성을 줄이며, 배치 기간을 단축합니다. 다양한 플랫폼과 환경에 걸쳐 확장 가능하고 비용 효율적인 보호 기능을 제공합니다. 자율형 EAAD는 Applied Intuition의 차량 OS, Acuity 지상 자율주행 시스템, Axion 임무 통제 시스템을 활용합니다.

SNC CEO Fatih Ozmen은 "이번 파트너십은 실리콘밸리의 혁신 속도와 첨단 방어 기술의 엄격함이 결합된 모범 사례로, 신속하고 효과적이며 작전적 관련성을 갖춘 기술 배치의 새로운 기준을 제시합니다" 라고 말했습니다. "우리는 함께 점점 더 복잡해지는 환경에서 생명을 보호하고 임무 성공률을 높이는 데 필수적인, 대응력이 뛰어나고 유연하며 비용 효율적인 미래를 구축하고 있습니다."

"국방부는 실험 단계에서 작전 자율성 단계로 전환 중이며, Applied Intuition은 파트너십을 통해 이러한 전환을 지원하고 있습니다."라고 Applied Intuition의 CEO 겸 공동 창립자 Qasar Younis는 전했습니다. "실리콘밸리의 속도, 혁신 및 엔지니어링 역량과 복잡한 방어 시스템 분야의 수십 년 경험을 결합하여, Applied Intuition과 SNC는 전장 자율성을 단순한 미래 개념이 아닌 지금 당장 배치 가능한 역량으로 만들겠다는 의지를 다지고 있습니다."

이번 발표는 양사 모두에 대한 관심 급증에 따른 것입니다. 올해 초 Applied Intuition은 6억 달러 규모의 시리즈 F 투자 유치와 150억 달러 기업 가치 평가를 바탕으로 공개매수를 완료했습니다. 이번 투자는 국방부 (Department of War)가 군 장비 현대화를 위해 상용 등급 소프트웨어 도입을 추진하는 가운데, 해당 기업의 전략에서 국방 애플리케이션의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다. Applied Intuition의 Axion 및 Acuity 국방 제품군은 국방부의 주요 프로그램 전반에 걸쳐 사용되어 왔으며, 해당 기업은 군 각 부문의 신뢰받는 파트너로 자리매김했습니다.

동시에 SNC는 놀라운 속도와 효율성으로 신속 대응형 대드론 능력을 제공하는 글로벌 기업으로 빠르게 명성을 쌓았습니다. EAAD 시스템 제품군의 일환인 BRAWLR 방공 플랫폼은 SNC의 개방형 아키텍처 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션으로 구현된 신뢰성과 대응력으로 호평을 받고 있습니다. 신속한 일정으로 개발 및 배치된 이 기술은 고객 요구에 신속히 대응하여 개발한 SNC의 수많은 혁신적 기술 중 최신 사례로, 높은 성공률과 생명을 구하는 데 기여한 것으로 입증되었습니다.

Applied Intuition과 SNC의 새로운 협력은 방위 산업 내에서 규모만큼이나 속도와 적응력이 중요해진 광범위한 변화를 반영합니다. 소프트웨어 정의 자율 플랫폼을 신속 배치 가능하고 전투 준비가 완료된 개방형 아키텍처 시스템으로 유명한 선도적인 방위 통합업체와 결합함으로써, Applied Intuition과 SNC는 전장에 긍정적인 영향을 미칠 전투원 중심 솔루션의 개념에서 배치까지의 주기를 단축하기를 희망합니다. 이론적으로 이는 군이 안전이나 임무 보장을 희생하지 않고도 능력을 더 빠르게 배치, 테스트 및 업데이트할 수 있도록 할 수 있습니다.

Applied Intuition과 SNC는 상용 소프트웨어의 민첩성과 방위 산업 분야의 심층적인 엔지니어링 및 통합 역량을 융합한 최첨단 자율 시스템을 공동으로 제공하고 있습니다. Applied Intuition이 물리적 지능(physical intelligence) 의 미래를 어떻게 주도하고 있는지 자세히 알아보려면 applied.co를 방문하세요.

Applied Intuition 소개

Applied Intuition, Inc. 은 물리적 인공 지능의 미래를 주도하고 있습니다. 2017년 설립되어 현재 150억 달러의 가치를 지닌 이 실리콘밸리 기업은 지구상의 모든 움직이는 기계에 지능을 부여하는 데 필요한 디지털 인프라를 구축하고 있습니다. Applied Intuition은 자동차, 방위산업, 트럭 운송, 건설, 광업 및 농업 분야를 대상으로 도구 및 인프라, 운영체제, 자율주행이라는 세 가지 핵심 영역에서 서비스를 제공합니다. 글로벌 상위 20대 자동차 제조사 중 18곳과 미국 군대 및 동맹국들이 물리적 지능 구현을 위해 이 회사의 솔루션을 신뢰합니다. Applied Intuition은 캘리포니아주 서니베일에 본사를 두고 있으며, 워싱턴 D.C., 샌디에이고, 플로리다주 포트월턴비치, 미시간주 앤아버, 런던, 슈투트가르트, 뮌헨, 스톡홀름, 방갈로르, 서울, 도쿄에 지사를 운영하고 있습니다. 자세한 내용은 applied.co에서 확인하세요.

SNC 소개

SNC는 항공우주 및 국가 안보 분야에서 신뢰받는 글로벌 리더입니다. 당사의 혁신적인 솔루션은 지휘, 통제 및 통신 시스템은 물론 ISR(정보•감시•정찰), 사이버, 전자기 스펙트럼 관리 및 기타 고성능 기능을 통해 해상, 육상, 항공, 우주, 사이버 등 모든 영역에 걸친 국가 안보 시스템의 연결된 보호를 가능하게 합니다. 방위 기술 분야의 오랜 선도 기업으로서 SNC는 상업, 방위 및 비전통적 계약업체의 최적 교차점에 위치해 있습니다. 우리는 민간 소유의 중견 항공우주 방산 계약업체 중 하나이며, 임무 성공을 일정대로 또는 앞당겨 달성하기 위해 조기에 지속적으로 투자하는 역량을 자랑스럽게 생각합니다. 항상 한 발 앞서 나가기 위해 오늘의 솔루션으로 내일의 문제를 해결하는 것이 SNC의 사명입니다. 1963년 설립된 SNC는 Eren Ozmen 이사회 의장과 Fatih Ozmen 최고경영자(CEO)가 소유하고 있습니다. 자세한 내용은 sncorp.com을 방문하세요.

SOURCE Applied Intuition, Inc.