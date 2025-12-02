SNC と Applied Intuition 、戦場自律化を加速させるための提携を締結

協業を通じた迅速なソフトウェア革新と実戦検証済みのシステム統合融合により、グローバル競争の先頭に立つ

カリフォルニア州マウンテンビューおよびネバダ州スパークス, 2025年12月2日 /PRNewswire/ -- 自律システムが現代の戦争形態をいかに急速に変革しているかを示す動きとして、物理知能分野のリーダーである Applied Intuition と、グローバルな航空宇宙・防衛企業 SNC は本日、次世代自律防衛技術の提供加速を目的とした提携を発表しました。

あらゆる移動体が急速に自律化を進めている (特に戦場において) 中、 Applied Intuition は最前線の全移動機械に知能をもたらすためのデジタル基盤を構築しています。シリコンバレー企業である同社のデュアル ユース自律ソフトウェア技術と、SNC が長年培ってきた信頼性の高いオープン アーキテクチャ任務システムの開発・統合ノウハウが融合し、迅速なイノベーションと運用準備態勢の必要性をつなぐ架け橋となります。

本提携は、戦闘要員が任務遂行可能な自律技術をより迅速に活用することを目指します。両社は、 Applied Intuition の先進的な自律・シミュレーション ソフトウェアと、SNC が各領域で実戦検証済みの多様なミッションシステムを統合する主要な機会を共同で模索します。共同作業は、分散型自律技術とリアルタイムセンサー融合により、応答時間を劇的に短縮し、紛争環境下でのリスクを低減できる局地的なミサイル防衛および対 UAS (無人航空機) 作戦の課題に焦点を当てます。

短期的な焦点は SNC の遠征地域防空 (EAAD) システムにあります。これらの水平統合型で即応展開可能な防衛ソリューションは、現在、Applied Intuition のビークル インテリジェンス プラットフォーム上に構築可能であり、オフロード自律走行能力と TRL-9 レベルの防空機能を統合しています。SNC の実績あるシステム統合とグローバルサポート体制により強化された自律型 EAAD は、要員リスクと必要人員数を削減します。手頃な価格の防空能力を迅速に提供し、多様な任務プロファイルに容易に適応可能な防衛体制を実現します。

自律型 EAAD システムは、人員を危険から遠ざけつつ効果性を向上させ、複雑性を低減し展開期間を短縮します。複数のプラットフォームと環境において、拡張性のある費用対効果の高い保護を提供します。自律型 EAAD は、Applied Intuition のビークル OS、Acuity 地上自動運転システム、Axion ミッション コントロール システムを活用しています。

SNC のCEO Fatih Ozmen は「この提携は、シリコンバレーの革新スピードと高度な防衛技術の厳密性を融合させたものであり、迅速かつ効果的で運用上関連性の高い技術展開の新たな基準を確立します。私たちは共に、応答性が高く柔軟で費用対効果に優れ、ますます複雑化する環境下での人命保護と任務成功の向上に不可欠な未来を構築しています」と述べました。

「国防総省は実験段階から作戦自律性へと移行しつつあり、Applied Intuition パートナーシップを通じてその移行を支援しています」と Applied Intuition の CEO 兼共同創業者である Qasar Younis は述べました。「シリコンバレーのスピード、革新性、エンジニアリング力を、複雑な防衛システムにおける数十年の経験と組み合わせることで、Applied Intuition と SNC は、戦場自律性を単なる未来の概念ではなく、今すぐ配備可能な能力とする決意です」

この発表は両社にとって勢いが増す中でのものです。今年初め、Applied Intuition は 6 億ドルのシリーズ F 資金調達と 150 億ドルの評価額での公開買付けを完了しました。この投資は、特に国防総省が艦隊近代化のために商用グレードのソフトウェア導入を検討する中、同社の戦略における防衛分野の重要性が増していることを強調しています。Applied Intuition の防衛製品群「Axion」と「Acuity」は国防総省の主要プログラムで採用され、同社は軍各部門の信頼できるパートナーとなっています。

同時に、SNC は驚異的なスピードと効果で遠征型対ドローン能力を提供する企業として、短期間で世界的な評価を獲得しました。同社の EAAD システム群を構成する対空防衛プラットフォーム「BRAWLR」は、SNC のオープンアーキテクチャ型ハードウェア ソフトウェア ソリューションによって実現された信頼性と応答性が高く評価されています。迅速な開発・配備を実現したこの技術は、顧客ニーズに応えてSNC が短期間で開発した数々の画期的なイノベーションの最新版であり、高い成功率と人命救助効果を実証しています。

Applied Intuition と SNC の新たな提携は、防衛産業における広範な変革を反映しています。すなわち、規模と同様にスピードと適応性が重要視される時代が到来したのです。ソフトウェア定義自律プラットフォームと、迅速な配備・即応戦闘能力・オープン アーキテクチャ システムで知られる主要防衛システム インテグレーターを組み合わせることで、両社は戦場での効果を最大化する戦闘員中心ソリューションの構想から配備までのサイクル短縮を目指します。理論上、これにより軍は安全性と任務遂行保証を損なうことなく、能力の配備・試験・更新をより迅速に行えるようになります。

Applied Intuition と SNC は、商用ソフトウェアの俊敏性と防衛工学の深い知見、統合技術の卓越性を融合させた最先端の自律システムを提供しています。物理的知能の未来を Applied Intuition がどのように推進しているか、詳しくは applied.co をご覧ください。

Applied Intuition は物理 AI の未来を推進しています。2017年に設立され、現在 150 億ドルの評価額を誇るシリコンバレー企業は、地球上のあらゆる移動機械に知能をもたらすために必要なデジタルインフラを構築しています。同社は自動車、防衛、トラック輸送、建設、鉱業、農業の各産業に対し、ツール・インフラストラクチャ、オペレーティングシステム、自律運転という3つの中核領域でサービスを提供しています。世界の自動車メーカー上位 20社のうち18社、ならびに米国軍とその同盟国が、物理的知能を実現する同社のソリューションを信頼しています。本社はカリフォルニア州サニーベールに置き、ワシントンD.C.、サンディエゴ、フロリダ州フォートウォルトンビーチ、ミシガン州アナーバー、ロンドン、シュトゥットガルト、ミュンヘン、ストックホルム、バンガロール、ソウル、東京にオフィスを展開しています。詳細は applied.co をご覧ください。

SNC は航空宇宙および国家安全保障分野で信頼されるグローバルリーダーです。当社の革新的なソリューションは、指揮統制通信システム、ISR (情報・監視・偵察）、サイバー、電磁スペクトル管理、その他あらゆる領域（海上、陸上、空中、宇宙、サイバー) にわたる国家安全保障システム向けの高性能技術を通じて、連携した保護を実現します。防衛技術における長年のリーダーとして、SNC は民間、防衛、非伝統的請負業者の最適な交差点に位置しています。当社は数少ない民間所有の中堅航空宇宙・防衛 (A&D) 請負業者の一つであり、ミッションを期日通り、あるいは前倒しで成功させるため、早期かつ頻繁な投資を行う能力を誇りとしています。常に一歩先を行くこと、すなわち今日の解決策で明日の課題を解決することが、当社の使命の一部です。1963 年に設立されたSNC は、会長の Eren Ozmen と CEOの Fatih Ozmen が所有しています。詳細はsncorp.comをご覧ください。

