스타라이트 인베스트먼트, 한국에서 고위 인사 영입하며 아태 지역 입지 확대 나서

한국의 기관 투자 환경에 대한 깊은 전문 지식과 광범위한 글로벌 부동산 경험을 갖춘 공 부사장은 한국, 일본, 미국에서 쌓은 다양한 경험을 통해 국가 간 관점이 장점으로, 스타라이트의 아시아 태평양 지역 확장과 지역 자본을 국제적 기회와 연결해 주는 역할을 맡게 된다.

스타라이트는 또 서울에 아시아 태평양 본부를 열어 아시아 태평양 지역을 장기적으로 공략한다는 의지도 표명했다. 서울 사무소는 기관 투자자들과 스타라이트의 참여를 강화 아시아에서 가장 정교하고 글로벌하게 통합된 자본 시장으로 꼽히는 한국 시장에서 회사를 대표하는 일을 하게 된다. 여의도 업무 지구 내 서울국제금융센터에 위치하며 스타라이트를 지역 자본 시장 및 투자 커뮤니티의 중심으로 이끌게 된다. 서울 사무소는 회사가 국제 플랫폼을 지속적으로 확장함에 따라 지역 관계 관리, 투자 파트너십 활동 및 광범위한 시장 개발을 지원할 예정이다.





라즈 메타(Raj Mehta) 스타라이트 인베스트먼트 글로벌 마켓 담당 사장은 "아시아 태평양 지역에서 우리의 입지를 넓히게 되어 기쁘다"며 "한국과 그 주변 지역에는 여러 주요 투자자와 전략적 파트너가 위치하고 있다. 서울 사무소 개소는 글로벌 기업으로서 스타라이트의 위상과 장기적 관계 구축을 통해 이해관계자들에게 가치를 창출하겠다는 회사의 의지를 반영한 것"이라고 말했다.

스타라이트 인베스트먼트 소개

스타라이트 인베스트먼트는 캐나다 온타리오주 토론토에 본사를 둔 세계적인 부동산 투자 및 자산 관리 기업이다. 7만 세대가 넘는 다세대 주택과 700만 제곱피트가 넘는 상업용 부동산을 소유, 개발 및 관리하며 300억 캐나다달러에 달하는 운용자산을 보유한 비상장 기업으로 부동산 전략 별로 다양한 투자 상품을 판매하고 있다. 스타라이트의 사명은 장기적인 식견과 선견지명을 갖춘 호기심 사이에 균형을 맞춰 투자자와 커뮤니티 모두에게 좋은 성과를 돌려주는 것이다. 스타라이트의 투자는 임팩트가 있다.

더 자세한 사항은 www.starlightinvest.com 또는 링크드인(LinkedIn)에서 확인할 수 있다.

