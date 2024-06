Xinhua Silk Road: 국내외 전문가들, 안후이성에 모여 RCEP 상생 협력 방안 모색

베이징 2024년 6월 27일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 역내포괄적동반자협정(RCEP) 회원국 전문가와 기업들이 최근 중국 동부 안후이성 황산시에서 열린 2024 RCEP Local Governments and Friendship Cities Cooperation (Huangshan) Forum에 모여 RCEP의 효과와 전망에 대한 의견을 나눴다.

포럼 기간 동안 Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation과 China Economic Information Service (CEIS)가 '2024년 RCEP 지역 협력 발전 보고서(Report on Development of RCEP's Regional Cooperation 2024)'를 공동 발표했다.

Photo shows the opening ceremony of 2024 RCEP Local Governments and Friendship Cities Cooperation (Huangshan) Forum. (Source: Huangshan) Photo shows that interpretation of the Report on Development of RCEP's Regional Cooperation 2024 by Yu Zirong. (Source: Huangshan)

Yu Zirong Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation 부원장은 이 보고서에는 RCEP 이행의 진전 상태에 대한 거시적 분석과 함께 중국 기업을 대상으로 실시한 설문조사를 통해 얻은 결과의 미시적 평가를 통해 얻은 RCEP의 포괄적이고 수준 높은 이행과 지역 협력의 모멘텀 강화를 위한 건설적인 방안이 제시되어 있다"고 밝혔다.

중국 상무부(Ministry of Commerce)는 RCEP의 수준 높은 이행을 촉진하기 위해 전국적으로 130만 명 이상이 참여한 가운데 지금까지 총 18차례에 걸쳐 RCEP에 대한 주제별 교육 세션을 개최했다. Shen Xiaokai 상무부 국제무역경제국 부국장은 "이러한 교육을 통해 기업들이 RCEP 정책을 이해하고 활용할 수 있는 인식과 능력이 크게 제고됐다"고 평가했다.

중국 해관총서(General Administration of Customs)에 따르면 2023년 중국과 다른 14개 RCEP 회원국과의 수출입 규모는 총 12조 6000억 위안으로, RCEP 발효 전인 2021년에 비해 5.3% 증가했다. 2024년 5월 기준으로 RCEP로 인한 특혜수입액수(preferential import value)는 2000억 위안에 달하며 51억 위안의 세금 감면 혜택이 제공됐다.

Chen Li 안후이성 국가세무총국(State Taxation Administration) 세무국 수석 감사관에 따르면 안후이성은 최근 몇 년 동안 RCEP 회원국들과의 협력을 계속 확대해 나가고 있다. 안후이성에 투자한 다른 RCEP 회원국 기업의 총 생산액은 약 1000억 위안에 달하며, 안후이성 기업이 RCEP 국가들에 한 투자는 전체 대외 투자의 20% 이상을 차지한다.

이번 포럼에서는 자동차, 교육, 의료, 신에너지 등의 분야를 아우르는 10개 프로젝트에 대한 서명도 이뤄졌다.

