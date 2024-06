Xinhua Silk Road: Para pakar di dalam dan luar negeri berkumpul di Huangshan untuk memanfaatkan momentum RCEP dan menjalin kerja sama yang saling menguntungkan

BEIJING, 28 Juni 2024 /PRNewswire/ -- Acara RCEP Local Governments and Friendship Cities Cooperation (Huangshan) Forum 2024 baru saja berlangsung di Kota Huangshan, Provinsi Anhui, Tiongkok Timur. Di acara ini, berbagai pakar dan perusahaan dari negara-negara anggota RCEP saling berbagi pandangan tentang dampak dan prospek RCEP.

Di acara ini, publikasi "Report on Development of RCEP's Regional Cooperation 2024" diluncurkan oleh Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation serta China Economic Information Service (CEIS).