Xinhua Silk Road: 꽃의 바다와 새소리로 만나는 중국 동부 룽청의 자연 아름다움

베이징, 2026년 6월 1일 /PRNewswire/ -- 현재 만개한 유채꽃과 수많은 괭이갈매기와 노랑부리백로 떼가 중국 동부 룽청시의 조류 왕국 하이뤼섬을 매혹적인 생태 낙원으로 탈바꿈시키고 있다.

괭이갈매기를 관찰하기 가장 좋은 계절인 여름은 광활한 바다에 위치한 당나귀 모양의 이 섬으로 전국 각지의 관광객들을 끌어들이며, 방문객들은 탐조와 푸른 하늘, 바닷바람의 매력을 즐길 수 있다.

Photo shows the rapeseed flower sea and black-tailed gulls perching on Hailv Island of Rongcheng City in Shandong Province, east China. (Photo by Li Xinjun) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) Photo shows black-tailed gulls flying over the Hailv Island of Rongcheng City in Shandong Province, east China. (Photo by Li Xinjun) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

섬을 둘러싸는 보트 투어는 생태 관광객들이 수천 마리의 괭이갈매기를 가까이서 볼 수 있게 하여 신선하고 매혹적인 여행 경험을 선사한다.

장엄한 계절 풍경을 기록하기 위해 사진을 찍는 것 외에도 관광객들은 활발한 괭이갈매기들과 친밀하게 교감하는 모습이 항상 목격된다.

탁월한 생태 조건 덕분에 하이뤼섬은 이 사랑스러운 바닷새들의 정기적인 서식지가 되었으며, 이 새들은 매년 번식을 위해 돌아와 성수기에는 개체수가 4만 마리 이상에 달한다.

이러한 장관의 자연 경관은 대부분 우선시된 생태 보전의 결과로, 이 섬은 갈매기와 왜가리의 번식을 위한 안전한 피난처일 뿐만 아니라 룽청의 생태 문명과 해변 관광 개발을 위한 눈길을 끄는 랜드마크이기도 하다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/350725.html

SOURCE Xinhua Silk Road