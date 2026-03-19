Xinhua Silk Road: 손끝의 직물 예술, 중국 동부 짜오좡에 새로운 산업 지형을 엮다

베이징, 2026년 3월 19일 /PRNewswire/ -- 중국 동부 산둥성 짜오좡시 리(Li) 가문 전통 직물 예술의 5대 계승자 리안링(Li Anling)씨는 전통 직물 예술 기법과 지역 요소를 융합한 혁신을 통해 새로운 직물 예술 제품을 지속적으로 출시하며 전통 직물 예술 분야에서 총 33개의 발명 특허를 획득했다.

짜오좡 호랑이와 직물 석류 등 특색 있는 직물 예술 제품 시리즈는 100년 된 직물 예술에 신선한 활력을 불어넣으며 짜오좡 무형 문화유산의 뛰어난 명함이 됐으며, 이 제품들은 지역 사회와 학교뿐만 아니라 라이브 커머스 채널을 통해 전국에 판매되고 있다.

짜오좡시는 '계승자 + 라이브 스트리밍 기지'의 통합 발전 메커니즘을 적극 추진하고, 기술의 표준화된 계승과 이커머스 전문 지도를 통해 전통 직물 예술이 시장 수요를 충족할 수 있도록 하고 있다.

라이브 스트리밍의 일상화와 제품 카테고리의 다양화 및 고도화에 따라, '무형 문화유산 + 라이브 스트리밍'을 특징으로 하는 산업 생태계가 짜오좡에서 더 발전하고 있다. 리씨의 직물 예술품을 핵심 제품으로 하는 무형 문화유산 관련 문화 창의 산업은 디지털 커뮤니케이션 채널을 통해 영향력을 지속적으로 확대하고 있다. 전통적인 바느질 공예에서 출발한 리씨의 직물 예술은 농촌 문화 부흥을 촉진하고 문화와 관광의 융합을 이끄는 특색 산업이 됐으며, '손끝의 기술'을 '손끝의 경제'로 전환했다.

전통 바느질 수공예에서 이커머스 스튜디오의 베스트셀러로, 그리고 무형 문화유산 발전을 촉진하는 '문화 엔진'으로 이어지는 리씨 직물 예술의 '변신 이야기'는 짜오좡 무형 문화유산의 전환 및 고도화의 생생한 축소판을 형성했다. 이는 지역 문화 부흥에 강력하고 활기찬 동력을 불어넣고 있다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/349811.html

SOURCE Xinhua Silk Road