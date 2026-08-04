Xinhua Silk Road: 웨이하이 여행, 폭염 속 국내외에서 인기 급상승

베이징, 2026년 8월 4일 /PRNewswire/ -- 최근 무더위가 이어지면서, 중국 동부 산둥성 해안 도시 웨이하이 관광을 비롯한 해안 여행이 국내외 많은 방문객들의 최우선 선택지로 자리매김하고 있다.

시원한 해안 풍경과 그림 같은 산악 경치로 유명한 웨이하이는 이상적인 여름 휴양지로, 최근 많은 중국인과 러시아인, 태국인 여행객들이 여름 무더위를 피해 이곳에 머물고 있다.

낮에는 부드러운 바닷바람이 불고 밤에는 쾌적한 육풍이 부는 이 도시는 평균 27~28도 안팎의 비교적 낮은 여름철 기온을 자랑하며, 중국 전역의 추천 여름 휴양지 지도에도 이름을 올렸다.

해변 피서지 등 네 가지 유형의 여름 휴양지를 조명하는 이 지도는 중국기상청(China Meteorological Administration, CMA) 산하 국가기후센터(National Climate Center)와 CMA의 기상 공공서비스 브랜드인 웨더 차이나(Weather China)가 공동으로 발표했다.

지난주에는 소나기마저 여행객들의 웨이하이 방문을 막지 못했다. 중국 중부 허난성 안양에서 온 추씨 성을 가진 방문객은 가족들과 함께 웨이하이에서 3일간 머물며 시원한 여름과 모래놀이의 즐거움을 만끽했다.

이들과 마찬가지로, 중국 남부 광둥성과 마찬가지로 무더운 여름을 겪는 다른 지역에서 온 관광객들도 웨이하이의 쾌적한 환경에 큰 감동을 받았다.

러시아 방문객 오시포바이아나(Osipovaiana)는 웨이하이가 깨끗한 해안선과 우뚝 솟은 산, 짙은 녹음을 지닌 놀라운 해안 도시라고 말하며, 자신의 친구들도 앞으로 다시 이 도시를 방문하고 싶어 한다고 전했다.

태국에서 온 관광객들 역시 웨이하이를 똑같이 좋아했으며, 이들은 며칠 동안 이층 버스를 타고 이곳의 푸른 하늘과 물을 배경으로 펼쳐지는 중국식 건축물의 매력을 만끽했다.

버스에 오른 태국 관광객 나타위파 찬토리(Nattawipa Chantori)는 이 차량의 비와 자외선을 차단하는 유리창에 놀라움을 표하며 승객들이 내리지 않고도 주변 경관을 감상할 수 있다고 말했고, 이러한 신에너지 버스는 태국에서는 아직 볼 수 없는 것이라고 덧붙였다.

이러한 관광 서비스 업그레이드와 더불어, 올여름 현지 상점 약 200곳이 승차권 기반 혜택을 선보였으며, 디지털 영상과 실연 공연이 결합된 역사극 정원함에 바치는 노래(Ode to Dingyuan Ship), 해상 관광 크루즈, 해산물 채집 체험, 해변 음악 페스티벌, 맥주 제공 버스 등 다양한 인기 프로그램이 웨이하이의 고도화된 다국어 여행 서비스와 함께 운영되고 있다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/351593.html

SOURCE Xinhua Silk Road