Xinhua Silk Road: 제2회 CRE 협력 포럼, 11월 18일 중국 서북부 시안에서 개최

베이징 2025년 11월 13일 /PRNewswire/ -- 제2회 중국-유럽 화물열차 협력 포럼(China Railway Express Cooperation Forum)이 11월 18일에 실크로드의 기점으로 알려진 중국 북서부의 고대 수도 시안에서 개최된다.

이 행사는 국가발전개혁위원회(National Development and Reform Commission, NDRC), 교통운수부(Ministry of Transport), 해관총서(General Administration of Customs), 중국철로그룹(China State Railway Group), 그리고 산시성 인민정부(Shaanxi Provincial People's Government)가 공동 주최하며, 더욱 활발한 대화와 교류를 통해 관련 기관 간의 폭넓은 합의를 도출하여 중국-유럽 화물열차(China Railway Express, CRE)의 안전하고 원활한 운행을 돕고 일대일로 프로젝트(Belt and Road Initiative)의 질적 발전을 촉진하는 데 중점을 둔다.

다음 주 화요일에는 개막식과 함께 중국-유럽 화물열차 사업의 성과를 보여주는 다양한 활동이 진행된다. 특히, 효율적이고 안전한 운송, 다각적인 노선 개발, 혁신과 통합 중심의 발전에 초점을 맞춘 세 가지 포럼이 나란히 열린다.

한편, CRE 노선 인근 국가들의 정부 관계자와 외교관, 기업인, 전문가, 국제기구 및 중국 측 대표가 초청받아 이번 행사에 모일 예정이다.

'인류 공동의 미래를 위한 아시아와 유럽 연결(Connecting Asia and Europe for a Shared Future)'이라는 주제로 진행될 제2회 중국-유럽 화물열차 협력 포럼은 2023년 중국 동부 연안 도시 롄윈강에서 성황리에 막을 내렸던 1회 포럼에 이어, 중국-유럽 화물열차의 질적 성장을 이끌 핵심 국제 협력 무대가 될 것으로 전망된다.

