Xinhua Silk Road: 중국 동부 저장성 여촌, 스터디 투어 브랜드 출시

-- 스터디 투어 산업의 업그레이드 추진 목표

베이징 2024년 12월 3일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 동부 저장성 후저우시 안지현 여촌에서 지난 금요일 그레이트 여촌 스터디 투어 콘퍼런스(Great Yucun Village Study Tour Conference)의 개막식 및 제웬옌쉬에 여촌 연구 및 실습 기지(Zhewenyanxue Yucun Research and Practice Base) 설립식이 개최됐다.

여촌은 지역 문화 관광 및 스터디 투어 자원을 심층적으로 탐구하기 위해 '여촌 스터디 투어' 브랜드를 출시하고 성급 문화 위원들과 협력해 생태 문명 이데올로기 스터디, 농촌 지역 청소년 스터디 및 문화 관광 체험 스터디를 통합하는 종합 스터디 투어 브랜드를 만들었다.

현재 스터디 투어 산업은 농촌 활성화의 새로운 원동력이자 농촌 문화 관광 산업의 변화와 업그레이드를 가속하는 촉매제가 되고 있다.

(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

여촌은 현재 스터디 투어 산업의 발전 청사진을 적극적으로 계획하고 있으며, 종합 스터디 투어 교육 및 문화 관광 자원 심층적 통합으로 통합 산업 플랫폼을 구축해 여촌 스터디 투어 브랜드를 설립하고, 여러 기관 및 파트너 프로젝트와 협력해 스터디 투어와 문화 관광을 통합한 산업 생태계를 공동으로 조성하고 있다.

행사 기간 동안 여촌은 '그레이트 여촌 스터디 투어' 브랜드 VI와 '여촌 스터디 투어' 미니 프로그램을 시작했다. 스터디 투어 산업 발전을 위해 4개의 여촌 글로벌 파트너 프로젝트가 여촌과 손을 잡았다. 6개의 교육 실습 기지가 여촌과 협력하여 안지현의 특색 있는 스터디 투어 산업화를 공동으로 추진했다.

주목할 만한 점은 저장문화산업투자그룹(Zhejiang Cultural Industry Investment Group Co., Ltd.) 산하 문화관광개발회사가 여촌과 손을 잡고 제웬옌쉬에 여촌 연구 및 실습 기지(Zhewenyanxue Yucun Research and Practice Base)를 건설하고, 저장문화산업투자그룹 문화산업의 우수한 자원을 활용해 스터디 투어 산업의 고품질 발전을 추진할 계획이라는 것이다.

현지 담당자는 다음 단계에서 여촌이 스터디 투어 경로, 공간 장면 및 체험 콘텐츠를 완전히 업그레이드하고 스터디 투어를 위한 5가지 새로운 시나리오를 추가할 예정이며, 스터디 투어 커리큘럼 시스템에 더 많은 파트너, 전문가 및 학자를 유치하고, 여촌 글로벌 청소년 개발 대학(Global Youth Development College)과 협력해 스터디 투어 산업을 새로운 차원으로 격상할 것이라고 전했다.

원본 링크: https://en.imsilkroad.com/p/343371.html

출처: Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road