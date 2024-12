Xinhua Silk Road: Das Dorf Yucun in der ostchinesischen Provinz Zhejiang hat jetzt eine eigene Marke für Studienreisen, um die Modernisierung der Studienreisebranche zu fördern

BEIJING, 2. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die große Eröffnungsfeier der Great Yucun Village Study Tour Conference & die Einweihungsfeier der Forschungs- und Praxisbasis Zhewenyanxue Yucun fand am Freitag im Dorf Yucun in Anji County, Huzhou-Stadt in der ostchinesischen Provinz Zhejiang statt.

Um die lokalen Ressourcen für Kulturtourismus und Studienreisen zu erforschen, hat das Dorf Yucun die Marke „Yucun Study Tour" ins Leben gerufen und gemeinsam mit den Kulturbeauftragten der Provinz eine umfassende Marke für Studienreisen geschaffen, die das Studium der ökologischen Zivilisationsideologie, das Studium der Jugend in ländlichen Gebieten und das Studium von Erfahrungen im Kulturtourismus umfasst.

Gegenwärtig ist die Studienreisebranche zu einer neuen treibenden Kraft für die Wiederbelebung des ländlichen Raums geworden und wirkt als Katalysator für die Beschleunigung des Wandels und die Modernisierung der ländlichen Kulturtourismusbranche.

Das Dorf Yucun plant nun aktiv ein Entwicklungskonzept für die Studienreisebranche, indem es seine umfassenden Bildungs- und Kulturtourismusressourcen für Studienreisen tiefgreifend einbezieht, um eine integrierte Branchenplattform aufzubauen und die Marke Yucun für Studienreisen zu etablieren. Außerdem arbeitet es mit mehreren Institutionen und Partnerprojekten zusammen, um gemeinsam eine industrielle Ökologie zu schaffen, die Studienreisen und Kulturtourismus integriert.

Während der Veranstaltung stellte das Dorf Yucun die Marke VI „Große Yucun-Studienreise" und das Miniprogramm „Yucun-Studienreise" vor. Vier globale Partnerprojekte von Yucun haben sich mit Yucun Village zusammengeschlossen, um die Studienreisebranche zu entwickeln. Sechs Bildungseinrichtungen arbeiten mit dem Dorf zusammen, um gemeinsam die Industrialisierung der charakteristischen Studienreisen im Kreis Anji zu fördern.

Es ist erwähnenswert, dass sich unter der Förderung der Kulturbeauftragten der Provinz eine der Zhejiang Cultural Industry Investment Group Co., Ltd. angeschlossene Gesellschaft für die Entwicklung des Kulturtourismus mit dem Dorf Yucun zusammenarbeiten wird, um die Zhewenyanxue Yucun Forschungs- und Praxisbasis aufzubauen, und so die hochwertige Entwicklung der Studienreisebranche fördern wird, indem es auf die vorteilhaften Ressourcen in der Kulturindustrie der Zhejiang Cultural Industry Investment Group zurückgreift.

In der nächsten Phase wird as Dorf Yucun die Studienreise-Routen, die räumlichen Szenen und die Erlebnisinhalte vollständig aktualisieren, fünf neue Szenarien für Studienreisen hinzufügen, mehr Partner, Experten und Wissenschaftler für das Studienreise-Lehrplan-System gewinnen und mit dem Yucun Global Youth Development College zusammenarbeiten, um die Studienreisenbranche auf eine neue Ebene zu heben, sagte ein lokaler Vertreter.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/343371.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2570476/Xinhua_Silk_Road.jpg