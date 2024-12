Xinhua Silk Road : Le village de Yucun, dans le Zhejiang (Chine orientale), lance une marque de voyage d'études pour promouvoir la revalorisation du secteur des voyages d'études

PÉKIN, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La cérémonie d'ouverture de la conférence sur les voyages d'étude du village de Yucun et la cérémonie d'établissement de la base de recherche et de pratique de Zhewenyanxue Yucun se sont tenues vendredi dans le village de Yucun dans le comté d'Anji, préfecture de Huzhou, province du Zhejiang, en Chine orientale.

Afin d'explorer en profondeur les ressources locales en matière de tourisme culturel et de voyages d'étude, le village de Yucun a lancé la marque « Yucun Study Tour », s'associant aux commissaires culturels provinciaux pour créer une marque de voyage d'étude complet intégrant l'étude de l'idéologie de la civilisation écologique, l'étude de la jeunesse en milieu rural et l'étude de l'expérience du tourisme culturel.

Le secteur des voyages d'étude est devenu une nouvelle force motrice pour la revitalisation rurale, ainsi qu'un catalyseur pour accélérer la transformation et la revalorisation du secteur du tourisme culturel rural.

Le village de Yucun prépare actuellement activement un plan de développement pour le secteur des voyages d'étude, en intégrant profondément ses ressources en matière de tourisme culturel et d'éducation aux voyages d'étude pour construire une plateforme sectorielle intégrée et établir la marque des voyages d'étude de Yucun, et en collaborant avec plusieurs institutions et projets partenaires pour créer conjointement une écologie industrielle intégrant les voyages d'étude et le tourisme culturel.

Lors de l'événement, le village de Yucun a lancé l'identité visuelle de la marque « Great Yucun Study Tour » et le mini-programme « Yucun Study Tour ». Quatre projets de partenaires mondiaux de Yucun ont joint leurs efforts à ceux du village de Yucun pour développer le secteur des voyages d'étude. Six bases de pratique éducative ont coopéré avec le village pour promouvoir conjointement l'industrialisation des visites d'étude caractéristiques dans le comté d'Anji.

Il est à noter que, sous l'impulsion des commissaires culturels provinciaux, une société de développement du tourisme culturel affiliée à Zhejiang Cultural Industry Investment Group Co., Ltd. s'associera au village de Yucun pour construire la base de recherche et de pratique de Zhewenyanxue Yucun, promouvant ainsi le développement de haute qualité du secteur des voyages d'étude en s'appuyant sur les ressources avantageuses dans le secteur culturel de Zhejiang Cultural Industry Investment Group.

Au cours de la prochaine étape, le village de Yucun revalorisera entièrement les itinéraires des voyages d'étude, les scènes spatiales et les expériences proposées, ajoutera cinq nouveaux scénarios pour les voyages d'étude, attirera davantage de partenaires, d'experts et d'universitaires pour rejoindre le système de programmes de voyages d'étude, et coopérera avec le Yucun Global Youth Development College pour promouvoir pleinement le secteur des voyages d'étude à un nouveau niveau, a déclaré un représentant local.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/343371.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2570476/Xinhua_Silk_Road.jpg