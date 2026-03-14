Xinhua Silk Road: 중국 동부의 고성, 생동감 넘치는 민속 정취로 연휴 여행객 유혹

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Xinhua Silk Road

2026년 03월 14일 23:03 KST

베이징 2026년 3월 14일 /PRNewswire/ -- 중국 동부 산둥성 짜오좡시에 있는 유명 관광지 타이얼좡 고성(Taierzhuang Ancient Town)이 매혹적인 민속 공연과 활기찬 축제 행사로 국내외 여행객들을 불러 모으고 있다.

고대 운하와 수변의 거리 및 골목, 다양한 양식의 옛 건축물, 그리고 다채로운 무형문화유산(ICH)이 어우러져 깊은 역사적 매력을 전하는 이 관광지는 낮이면 생동감 넘치는 일상과 활기로 가득 찬다.

특히 중국의 전통 명절 기간에는 타이얼좡 고성의 옛 운하 구간을 따라 구불구불 이어지는 골목 곳곳에서 흥겨운 민속 공연이 펼쳐지며 기쁨이 넘치는 공간으로 변모한다.

예를 들어, 3월 초 열린 말의 해 정월대보름 축제에서는 다채롭고 화려한 등불의 세계가 펼쳐져 더 나은 삶을 바라는 사람들의 소망을 전했다.

골목마다 펼쳐지는 용춤과 사자춤뿐만 아니라 중국 전통 곡예 공연은 축제에서 흔히 볼 수 있는 장면이다. 이곳은 아이들의 웃음소리, 지역 간식과 요리의 향기, 노점에 진열된 특색 있는 수공예품으로 한층 더 풍성해진다.

타이얼좡 고성을 거니는 여행객들은 전통 축제마다 열리는 활기찬 묘회를 온몸으로 체험하며, 마치 시간 여행을 하듯 옛 시절 거리와 골목으로 돌아간 듯한 느낌을 받을 수 있다.

밤이 되면 눈부신 조명으로 장식된 고성은 순식간에 반짝이는 별빛 공간으로 변모하며, 현지 하천을 따라 놓인 축제 등불을 무심히 찍은 사진 한 장만으로도 사랑스러운 풍경이 완성된다.

동문 성루에서는 빛과 그림자 쇼를 통해 타이얼좡 고성의 역사를 들려주며, 아름다운 선율의 음악과 함께 배 위의 등이 강물을 밝히고 시장이 밤에도 문을 닫지 않던 고대의 풍경을 재현해 방문객을 맞이한다.

물로 둘러싸인 타이얼좡 고성의 상징적인 용선 모양 거리에서는 형형색색의 조명 쇼가 옛 건축물을 비추고, 금빛과 붉은빛이 서로 어우러져 동화 같은 세계를 연출한다.

현지 하천에서 배를 타는 것 역시 방문객들에게 즐거운 체험이 되며, 관우사 광장에서 용춤과 쇳물을 튀겨 불꽃을 만드는 연출을 결합한 '화룡과 철화(fire dragon and iron flower)' 공연은 놓칠 수 없는 볼거리다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/349747.html

SOURCE Xinhua Silk Road

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