광고 업계 리더들, AI 기반 크리에이티브 프로덕션 플랫폼 확장을 위해 로케티움 합류

로케티움 사테즈 시루르(Satej Sirur) 최고경영자 겸 공동 창업자는 "모든 브랜드가 우리에게 품질 희생 없이 어떻게 더 빠르게 실행할 수 있는지 질문한다"고 말했다. 이어 그는 "AI는 속도를 제공한다. 인간의 전문성은 작업이 전략적으로 건전하고 창의적으로 강하도록 보장한다. 로케티움은 두 가지를 모두 결합한 유일한 AI 플랫폼이다. 샤론과 히테쉬는 세계 최고의 브랜드들과 수십 년간 일하며 이를 이해하고 있다"고 덧붙였다.

푸와 메타는 리테일 및 소비재 패키지 상품(CPG) 브랜드로 로케티움의 영역을 확장하며, CMO 및 브랜드 리더들과 협력해 AI 스튜디오로 기존의 크리에이티브 작업과 예산을 재구상할 예정이다.

샤론 푸는 "브랜드들이 마케팅 시스템을 구축하고 확장하는 것을 돕는 데 커리어를 바쳐왔다. 기존 모델은 브랜드들이 현재 운영하는 속도와 복잡성을 따라가지 못하고 있다. AI 스튜디오(AI Studio)는 속도, 일관성, 제어를 하나의 시스템으로 구현해 클라이언트 팀이 오케스트레이션이 아닌 목표와 성과에 집중할 수 있도록 한다. 비용의 아주 적은 일부만으로도 이를 실현할 수 있다"라고 말했다.

히테쉬 메타는 "로케티움이 구축한 것은 새로운 모델이다. AI 주도의 크리에이티브 프로덕션 및 운영이 더 빠르고 효율적인 시장 진출을 이끌고, 전문가 감독이 전략적이고 창의적인 탁월함을 보장한다. 이것이 이 업계가 기다려온 균형이다. 마케팅 동료들에게 이를 소개할 수 있어 기쁘다"고 덧붙였다.

이번 선임은 AI 플랫폼의 인간 전문성 계층에 대한 로케티움의 전략적 집중을 반영한다. 로케티움의 AI가 자율적인 크리에이티브 프로덕션을 처리하는 동안 숙련된 전략가와 디자이너들은 결과물이 브랜드 기준과 전략적 목표를 충족하도록 보장하며, 이는 어떤 생성형 AI나 기존 에이전시 모델도 따라올 수 없는 조합이다.

로케티움 소개

로케티움 AI 스튜디오(Rocketium AI Studio)는 목적 기반 소프트웨어, 에이전트형 AI, 전문가 감독을 결합해 마케팅 팀이 대규모로 브랜드에 맞는 자산을 제작할 수 있도록 지원하는 크리에이티브 프로덕션 플랫폼이다. 2015년 설립되어 뉴욕에 본사를 둔 로케티움은 12개국의 브랜드에 서비스를 제공하고 있다.

자세한 내용은 rocketium.ai를 방문해 확인할 수 있다.

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SOURCE Rocketium