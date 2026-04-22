広告業界のリーダーがRocketiumに参画、AI活用のクリエイティブ制作プラットフォーム拡大へ

RocketiumのCEO兼共同創業者であるSatej Sirurは、次のように述べています。「どのブランドからも、同じ問いを投げかけられます。品質を犠牲にすることなく、どうすればより迅速に進められるのか、という問いです。AIはスピードをもたらします。人の専門性が、成果物の戦略的妥当性とクリエイティブ面での強さを担保します。Rocketiumは、その両方を兼ね備えた唯一のAIプラットフォームです。SharonとHiteshは、世界有数のブランドと長年にわたり仕事をしてきた経験から、このことを深く理解しています。」

FooとMehtaは、小売およびCPGブランドにおけるRocketiumの展開を拡大し、CMOやブランドリーダーと連携しながら、AI Studioを活用して従来のクリエイティブ業務と予算の在り方を再構想していきます。

Sharon Fooは、次のように述べています。「私はこれまでのキャリアを通じて、ブランドによるマーケティングシステムの構築と拡張を支援してきました。しかし、そのモデルは、いまブランドが置かれているスピード感と複雑性に対応しきれていません。AI Studioは、スピード、一貫性、コントロールを1つのシステムに統合することで、クライアントチームが煩雑な調整業務ではなく、目標と成果に集中できるようにします。しかも、コストを大幅に抑えながら実現できます。」

さらに、Hitesh Mehtaは次のように述べています。「Rocketiumが構築したのは新しいモデルです。AI主導のクリエイティブ制作とオペレーションによって、より迅速かつ効率的な市場展開を実現しつつ、専門家の監督を組み合わせることで、戦略面とクリエイティブ面の卓越性を確保します。これは、この業界が待ち望んでいたバランスです。これをマーケティング業界の仲間たちに届けられることを大変うれしく思います。」

今回の人事は、Rocketiumが自社AIプラットフォームにおいて、人の専門性というレイヤーを戦略的に重視していることを示しています。RocketiumのAIが自律的にクリエイティブ制作を担う一方で、経験豊富なストラテジストとデザイナーが、アウトプットがブランド基準と戦略目標を満たすよう担保します。これは、生成AIにも従来型のエージェンシーモデルにもまねのできない組み合わせです。

Rocketiumについて

Rocketium AI Studioは、専用設計のソフトウェア、エージェント型AI、専門家による監督を組み合わせ、マーケティングチームがブランドに沿ったアセットを大規模に制作できるよう支援するクリエイティブ制作プラットフォームです。2015年に設立され、ニューヨークに本社を置くRocketiumは、12カ国のブランドにサービスを提供しています。

詳しくは、rocketium.ai をご覧ください。

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写真：https://mma.prnewswire.com/media/2961534/Hitesh_Mehta.jpg

SOURCE Rocketium