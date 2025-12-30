구딕스, 차세대 차량용 블루투스 LE SoC로 블루투스(R) 6.1 고정밀 거리 측정 시대 주도

선전, 중국 2025년 12월 30일 /PRNewswire/ -- 주머니에서 휴대전화를 꺼내거나 스마트키 버튼을 누르지 않고 차에 다가가기만 해도 문이 열리는 장면을 상상해 보자. 이처럼 끊김 없는 핸즈프리 경험은 블루투스(R) 디지털 차 키 도입을 가속하며 일상적인 운전 편의성을 높이고 있다.

구딕스 테크놀로지(Goodix Technology)는 이러한 업계 흐름에 발맞춰 디지털 차 키 혁신을 이끌고 있다. 구딕스는 블루투스 SIG(Bluetooth Special Interest Group)가 새로 발표한 블루투스(R) 코어 사양 6.1(Bluetooth(R) Core Specification 6.1)에 맞춰 디지털 차 키 애플리케이션 개발 및 검증에 착수했으며, 차세대 차량용 블루투스 LE 시스템 온 칩(SoC)인 GR5410을 공개했다. 거리 측정 정밀도와 성능을 높이고 주변 장치 인터페이스를 확장한 GR5410은 차세대 차량 내 무선 애플리케이션 기술을 한 단계 끌어올릴 전망이다.

Goodix automotive-grade Bluetooth LE SoC -- GR5410 (PRNewsfoto/Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.)

블루투스(R) 6.1 및 채널 사운딩 이중 인증, 업계 최초 획득

GR5410은 혁신 기술인 채널 사운딩(Channel Sounding)을 지원할 뿐만 아니라, 개인정보 보호와 에너지 효율성도 대폭 강화해 고정밀 거리 측정이나 저지연 통신 등 다양한 애플리케이션 요구사항을 충족한다. 구딕스는 미래를 내다보는 기술 로드맵을 바탕으로 칩 공급업체 중 가장 먼저 블루투스(R) 6.1 BQB와 채널 사운딩 인증을 획득했다.

신규 아키텍처와 AI 알고리즘으로 성능 기준 재정립

GR5410은 전력 효율성과 강력한 보안, 높은 시스템 통합을 원칙으로 설계됐으며, 블루투스(R) 6.1 모듈과 채널 사운딩 유닛, 컨트롤러 영역 네트워크 가변 데이터 속도(Controller Area Network Flexible Data-rate, CAN FD) 인터페이스를 하나로 합친 고성능 단일 칩 무선 마이크로컨트롤러 유닛(Microcontroller Unit, MCU)을 탑재했다. 특히 자동차나 산업 현장처럼 성능이 중요한 환경에 최적화됐다.

암 차이나(Arm China)의 STAR-MC1 코어(STAR-MC1 Core ): GR5410은 고급 보안 아키텍처를 적용해 보안 부팅, 보호된 디버깅, 암호화된 스토리지를 지원한다. 또한 '원칩 원키(one-chip-one-key)' 하드웨어 보안 모듈(Hardware Security Module, HSM) 메커니즘을 갖춰 지능형 콕핏과 디지털 차 키 시스템을 빈틈없이 보호한다.

): GR5410은 고급 보안 아키텍처를 적용해 보안 부팅, 보호된 디버깅, 암호화된 스토리지를 지원한다. 또한 '원칩 원키(one-chip-one-key)' 하드웨어 보안 모듈(Hardware Security Module, HSM) 메커니즘을 갖춰 지능형 콕핏과 디지털 차 키 시스템을 빈틈없이 보호한다. 패시브 앵커 멀티 노드 거리 측정(Passive Anchor Multi-Node Ranging) 조기 지원: 모든 노드가 약 200밀리초(ms) 안에 동기화된 거리 측정을 완료하므로, 측정 주사율과 정확도가 획기적으로 높아진다. 구딕스 자체 AI 기반 거리 측정 알고리즘을 결합하면 최대 50미터가 넘는 거리에서도 오차 범위 ±50cm 이내의 정확도를 구현한다.

모든 노드가 약 200밀리초(ms) 안에 동기화된 거리 측정을 완료하므로, 측정 주사율과 정확도가 획기적으로 높아진다. 구딕스 자체 AI 기반 거리 측정 알고리즘을 결합하면 최대 50미터가 넘는 거리에서도 오차 범위 ±50cm 이내의 정확도를 구현한다. 자체 저전력 블루투스(R) 프로토콜 스택: 수신 신호 강도 지시자(Received Signal Strength Indicator, RSSI) 브로드캐스트 스캐닝, RSSI 모니터링, 채널 사운딩 거리 측정 기술과 완벽하게 호환되며, 다양한 디지털 차 키 활용 사례를 유연하게 지원한다.

도입 가속하는 엔드 투 엔드 지원

블루투스 혁신으로 스마트 차량 경쟁력 강화: 이 칩은 이미 여러 완성차 기업과 1급 공급업체 프로젝트에 선정되어 2026년 1분기 시범 생산을 앞두고 있으며, 고객사가 스마트 차량에 블루투스(R) 신기술을 빠르게 도입하는 데 기여할 것으로 보인다.

이 칩은 이미 여러 완성차 기업과 1급 공급업체 프로젝트에 선정되어 2026년 1분기 시범 생산을 앞두고 있으며, 고객사가 스마트 차량에 블루투스(R) 신기술을 빠르게 도입하는 데 기여할 것으로 보인다. 검증된 대량 양산 실적: 구딕스는 탄탄한 첨단 제품 포트폴리오와 포괄적인 고객 지원을 앞세워 디지털 차 키 솔루션 분야의 선도 기업으로 자리 잡았다. 현재 중국 주요 완성차 기업과 1급 공급업체가 구딕스 솔루션을 채택했으며, 이미 10여 개 차종에 탑재되어 상용화됐다.

자동차 산업이 지능화와 연결성을 중심으로 빠르게 재편되는 가운데, 구딕스는 무선 연결 기술 투자를 더욱 확대할 계획이다. 차별화된 혁신 솔루션을 통해 완성차 기업이 더 똑똑하고 편리하며 안전한 모빌리티 경험을 제공할 수 있도록 지원할 방침이다.

