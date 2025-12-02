금융 서비스를 넘어 더 나은 가치 추구: 12년간 진화를 거듭해 온 ETO 마켓츠의 혁신적인 미래 약속

시드니 2025년 12월 1일 /PRNewswire/ -- ETO 마켓츠(ETO Markets)가 시드니에서 창립 12주년을 기념하는 행사를 열고 파트너, 업계 수뇌부, 언론 관계자 앞에서 새로 만든 브랜드 로고를 공개했다. '금융 서비스를 넘어 더 나은 가치 추구(Beyond Trading, Towards Better)'를 주제로 열린 이날의 행사에서는 12년간 발전 거듭해 온 ETO 마켓츠의 역사와 더 스마트하고 혁신적인 미래를 건설하려는 이 회사의 의지가 조명되었다.

창립 기념일 행사의 백미는 새로운 ETO 마켓츠 로고를 공개하는 순간이었다. 조나단 배럿(Jonathan Barratt) ETO 마켓츠 이사는 귀빈들과 함께 로고 점등식에 참여해 더 빠르고, 더 위력적이며, 야심 찬 역사의 시작을 선언했다. 새로운 브랜드 로고는 현대적인 디자인에 국제 시장을 노리는 ETO 마켓츠의 야심과 정체성을 명확하게 담고 있다. 이 로고는 회사의 상징임과 동시에 전략적 이정표가 될 것으로 보인다.

ETO Markets Rebranding Ceremony (PRNewsfoto/ETO Markets)

ETO 마켓츠는 이날 프로 레이서 데니스 영(Denise Yeung)과의 파트너십 소식도 발표했다. 속도, 정확성, 탁월함에 도전하는 그녀의 열정은 효율성, 전문성, 혁신을 추구하는 ETO 마켓츠의 가치관과 맞닿아 있다. ETO 마켓츠는 이 파트너십을 기회로 삼아 자사의 이미지에 새로운 활력을 불어넣고 자사의 국제 인지도를 높이는 한편, 그녀가 국제 대회에서 선수 경력에 길이 남을 성적을 거둘 수 있도록 지원을 아끼지 않을 예정이다.

아울러 이번 행사에서는 ETO 마켓츠의 성장에 도움을 준 고객과 파트너, 임직원에게 감사를 표하는 뜻깊은 기회도 마련되었다. 참석자들은 시장의 최신 동향에 관한 정보를 나누고 협업 기회에 대해 논의하며, 공적 관계를 돈독히 하고 미래에 대한 공동의 목표를 함께 고찰하는 시간을 가졌다.

지금까지 그래왔듯 ETO 마켓츠는 투명성, 안정성, 전문성을 부단히 추구할 것이다. ETO 마켓츠는 지난 12년간의 경험과 넓어진 세계 입지를 자양분 삼아 '금융 서비스를 넘어 더 나은 가치 추구'에 매진하여 파트너 및 고객과 함께 더 혁신적인 미래를 만들어갈 계획이다.

