"Beyond Trading, Towards Better": ETO Markets Rayakan Perkembangan yang telah Tercapai dalam 12 Tahun Terakhir dan Masa Depan yang Lebih Cerdas

Salah satu sesi utama di acara ini adalah peluncuran logo baru ETO Markets. Jonathan Barratt, Director, ETO Markets, bersama para tamu, menyalakan tampilan logo tersebut sebagai simbol dari sebuah babak baru yang lebih cepat, lebih kuat, dan lebih ambisius. Identitas visual terbaru ETO Markets mencerminkan ambisi internasional, desain modern, dan jati diri merek yang lebih kuat sehingga menjadi momen simbolis sekaligus strategis bagi perusahaan.

Di acara tersebut, ETO Markets juga mengumumkan kerja sama dengan pembalap profesional Denise Yeung. Dedikasi Yeung terhadap kecepatan, presisi, dan keunggulan sejalan dengan nilai-nilai ETO Markets yang menekankan efisiensi, keahlian, dan inovasi. Kolaborasi tersebut akan mendukung kiprah internasional Yeung di dunia balap mobil sekaligus membawa energi baru dan perspektif global yang lebih luas.

Perayaan hari jadi ini juga menjadi kesempatan ETO Markets untuk mengapresiasi para klien, mitra, dan tim yang telah berkontribusi besar. Para tamu turut berdiskusi mengenai tren pasar dan peluang kerja sama guna mempererat hubungan profesional serta visi bersama untuk masa depan.

Ke depan, ETO Markets selalu berkomitmen pada transparansi, stabilitas, dan profesionalisme. Dengan pengalaman 12 tahun dan perspektif global yang semakin kuat, ETO Markets siap melangkah lebih jauh—beyond trading, towards better—dan terus membangun masa depan yang lebih cerdas dan inovatif bersama para mitra dan klien.

