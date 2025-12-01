トレーディングを超えて、さらなる高みへ：ETO Markets、12年間の進化を礎によりスマートな未来を迎え入れる

シドニー、2025年11月29日 /PRNewswire/ -- ETO Marketsはシドニーでパートナー、業界リーダー、メディア関係者とともに創立12周年を祝い、新たなブランド・アイデンティティをお披露目しました。「トレーディングを超えて、さらなる高みへ（Beyond Trading, Towards Better）」をテーマにしたこのイベントでは、同社の12年間にわたる進化と、よりスマートで革新的な未来への取り組みが強調されました。

イベントのハイライトは、ETO Marketsの新しいロゴの発表です。ETO MarketsのディレクターJonathan Barrattが著名なゲストとともにロゴを点灯させ、より速く、より強く、そしてより野心的な章の幕開けを告げました。刷新されたビジュアル・アイデンティティは、ブランドの国際的な野心、モダンなデザイン、さらなる明確さを反映しており、象徴的かつ戦略的なマイルストーンとして機能します。

ETO Markets Rebranding Ceremony (PRNewsfoto/ETO Markets)

イベント中、ETO Marketsはプロ・レーシング・ドライバーであるDenise Yeungとの提携も発表しました。Yeungのスピード、精度、卓越性へのこだわりは、同社の効率、専門知識、革新性という価値観と一致しています。このコラボレーションは、彼女の国際的なレースへの夢をサポートするものであり、彼女のキャリアにおける重要な節目となるとともに、ブランドに新たなエネルギーとより広い世界的な視点をもたらすものとなるでしょう。

この祝賀会では、ETO Marketsの成長に貢献した顧客、パートナー、チームを表彰する機会も設けられました。ゲストは市場動向やパートナーシップの機会について議論し、専門的なつながりを強化し、将来へのビジョンを共有しました。

今後も、ETO Marketsは透明性、安定性、専門性を重視していきます。12年の歳月を経てさらに強化されたグローバルな視点を背景に、当社は取引の枠を超え、パートナーおよび顧客とともに、トレーディングを超えてさらなる高みへ、そしてよりスマートで革新的な未来に向けて前進し続けます。



