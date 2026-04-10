나라다, 차세대 AIDC 백업 전력 시스템 AIOn X-Rate 출시

획기적인 기술로 고성능 컴퓨팅 시대의 에너지 기준 재정의

항저우, 중국 2026년 4월 10일 /PRNewswire/ -- 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터의 심층 융합 속에서 글로벌 AIDC는 폭발적 성장 단계에 진입하고 있다. 컴퓨팅 파워의 급증 이면에는 전력 밀도의 기하급수적 상승, 전력 중단에 대한 제로에 가까운 허용 한계, 그리고 끊임없이 증가하는 궁극적 에너지 효율에 대한 수요가 자리 잡고 있다.

4월 1일 나라다(Narada)가 AIDC 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 차세대 백업 전력 시스템인 AIOn X-Rate를 출시했다. 셀 소재부터 시스템 아키텍처까지 전 영역에 걸친 혁신을 특징으로 하는 이 솔루션은 초고출력, 극한의 안전성, 장수명 사이클링이라는 세 가지 핵심 강점으로 컴퓨팅 시대의 에너지 기반을 재정의한다.

Meet AIOn X-Rate — Narada’s next-generation backup power system purpose-built for AIDC. Delivering 10C ultra-high rate discharge with zero-delay response, it ensures instant power support for high-density computing environments. Each cabinet exceeds 600 kW output, while achieving over 200,000 cycles under 500 ms pulse discharge — setting a new benchmark for ultra-high-frequency power demands. With advanced safety design and long-life intelligent management, AIOn X-Rate is the invisible engine Speed Speed

전력 우선: 10C 초고배율에서의 밀리초 단위 응답

AIDC 랙이 100kW를 초과하는 부하 변동을 겪는 경우가 많아, 전력 성능은 백업 시스템의 핵심 벤치마크가 되었다. AIOn X-Rate는 이 부문에서 중요한 돌파구를 제공한다.

이 시스템은 고출력 시나리오를 위해 설계된 리튬인산철(LFP) 셀을 채택해 지연 없는 응답으로 10C 초고속 방전을 지원하며, 10C와 1C 간 비교 가능한 방전 역량을 유지해 탁월한 배율 성능을 보여준다.

소재 혁신에 힘입어 단일 캐비닛은 600kW를 초과하는 전력 출력을 달성하며, 셀 전력 밀도는 1900 W/kg을 상회해 극히 짧은 시간 내에 대규모 에너지 방출을 구현한다. 또한 이 시스템은 500밀리초 펄스 방전에서 20만 사이클을 초과하는 뛰어난 펄스 사이클 성능을 제공해 AIDC 환경의 초고주파 조정 요구를 충족한다.

소재 수준에서 AIOn X-Rate는 고엔트로피 전해질 기술을 적용해 용매화 구조를 재구성함으로써 이온 클러스터 크기를 줄인다. 이를 통해 이온이 더 자유롭고 빠르게 이동할 수 있어 이온 수송 효율이 크게 향상된다.

한편 소재 혁신은 시스템에 콘덴서와 유사한 특성을 부여해 탈리튬화가 주도하고 전기 이중층 커패시턴스가 보완하는 하이브리드 에너지 저장 메커니즘을 형성한다.

이 하이브리드 아키텍처는 단시간 고속 방전 시 전압 안정성을 향상해 펄스 부하 조건에서 전압 강하가 발생하지 않도록 보장한다.

기존 납축전지 솔루션과 비교해 AIOn X-Rate는 동등하거나 더 우수한 백업 성능을 제공하면서 설치 공간을 최대 70%, 배포 시간을 50% 줄여 고밀도 데이터 센터에서 컴퓨팅 용량을 위한 귀중한 공간을 확보한다.

안전은 기본: 고유 소재 설계로 안전의 마지노선 확보

AIDC 환경에서 극한의 전력 밀도와 지속적인 운영은 안전은 핵심 과제가 된다. AIOn X-Rate는 안전 설계를 수동적 보호에서 능동적 예방으로 발전시켰다.

이 시스템은 하이브리드 고체-액체 전해질을 특징으로 하는 AIDC 전용 55Ah 고속 배터리를 활용한다. 고체 물리적 장벽과 액체 인터페이스 최적화의 시너지를 통해 열 폭주 및 누출로 인한 연소 위험을 크게 줄이며, 전기화학적 성능과 물리적 안전성의 높은 수준의 통합을 달성한다.

또한 AIOn X-Rate는 SNS 3차원 협력 배터리 설계를 채택해 내부 저항을 효과적으로 줄이고 고속 방전 시 발열을 최소화한다. 포괄적인 시스템 수준의 절연 보호와 결합해 전체 수명 주기에 걸쳐 전기적 안전을 보장한다.

사이클 수명: 지능형 유지 관리를 통한 장기 내구성

연중무휴 운영되는 인프라로서 백업 시스템의 수명과 유지 보수성은 AIDC 신뢰성과 운영 비용에 직접적인 영향을 미친다. AIOn X-Rate는 전체 수명 주기 가치를 염두에 두고 설계되었다.

이 시스템은 음극에 소립자 계면 안정형 흑연 소재를 사용해 장기 사이클링 시 부피 팽창을 효과적으로 억제한다. 이를 통해 팽창이 30% 감소하고 초기 비가역적 리튬 손실이 40% 감소해 배터리 수명 연장을 위한 강력한 기반을 마련한다.

일관성 관리를 위해 AIOn X-Rate는 보충 충전을 수반한 혁신적인 시스템 수준 능동 균형 전략을 도입해 시스템 전반의 모든 셀을 동적으로 균등화한다. 기존 모듈 수준 균등화와 비교했을 때 전체 시스템 수명이 크게 연장된다.

이 시스템은 또한 외부 장착형 배터리 관리 유닛(Battery Management Unit, BMU)을 갖춰 유지 보수 작업을 간소화한다. 절연 유지 보수 패널이 고전압 부품과 작업자를 물리적으로 분리하는 동시에 지점 간 분해를 지원해 작업 흐름을 간소화하고 운영 안전을 극대화한다.

SOURCE Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd