Narada Luncurkan Sistem Daya Cadangan Generasi Baru untuk AIDC, AIOn X-Rate

Menjawab kebutuhan tersebut, Narada meluncurkan sistem daya cadangan (backup power) generasi terbaru yang dirancang khusus untuk aplikasi AIDC, yakni AIOn X-Rate. Solusi ini menghadirkan inovasi menyeluruh mulai dari material sel hingga arsitektur sistem, serta menawarkan tiga keunggulan utama: daya yang sangat besar, keamanan ekstrem, dan siklus pakai yang awet.

Performa Daya Tinggi: Respons Milidetik dengan Laju 10C

Dalam lingkungan AIDC, beban rak server dapat berfluktuasi lebih dari 100 kW sehingga performa daya menjadi tolok ukur utama untuk sistem daya cadangan. AIOn X-Rate menjawab tantangan ini melalui peningkatan performa signifikan.

Sistem ini menggunakan sel lithium iron phosphate (LFP) yang dirancang untuk kebutuhan daya tinggi, mampu mendukung pelepasan daya (discharge) hingga 10C dengan respons tanpa jeda, sekaligus tetap menjaga kemampuan pelepasan daya yang setara antara 10C dan 1C — menunjukkan stabilitas kinerja yang luar biasa.

Berkat inovasi material, satu kabinet mampu menghasilkan daya lebih dari 600 kW, dengan kepadatan daya sel di atas 1.900 W/kg. Hal tersebut mendukung pelepasan energi dalam waktu yang sangat singkat. Sistem ini juga memiliki performa siklus pulsa yang sangat tinggi dengan lebih dari 200.000 siklus pada pelepasan pulsa 500 milidetik—sesuai dengan kebutuhan regulasi frekuensi tinggi di lingkungan AIDC.

Pada level material, AIOn X-Rate mengadopsi teknologi elektrolit high-entropy yang mengoptimalkan struktur pelarutan ion sehingga meningkatkan efisiensi pergerakan ion secara signifikan.

Lebih lagi, inovasi ini menghadirkan karakteristik yang menyerupai kapasitor, menciptakan mekanisme penyimpanan energi hibrida yang memadukan proses delithiation dan kapasitansi lapisan ganda.

Arsitektur tersebut menjaga stabilitas tegangan listrik saat pelepasan daya tinggi dalam durasi singkat agar tidak terjadi penurunan tegangan saat beban puncak.

Dibandingkan sistem daya cadangan biasa yang berbasiskan timbal-asam, AIOn X-Rate menawarkan performa yang setara atau lebih baik dengan efisiensi ruang hingga 70%, serta waktu instalasi yang lebih cepat hingga 50%, membuka ruang tambahan bagi kapasitas komputasi di pusat data berkapasitas tinggi.

Keamanan sebagai Fondasi: Dari Proteksi ke Pencegahan

Dalam lingkungan AIDC dengan kepadatan daya tinggi dan kontinuitas operasional, aspek keselamatan menjadi krusial. AIOn X-Rate mengembangkan pendekatan keamanan yang beralih dari sekadar proteksi pasif menjadi pencegahan aktif.

Sistem ini menggunakan baterai khusus AIDC berkapasitas 55Ah dengan elektrolit hibrida padat-cair. Kombinasi tersebut mampu menekan risiko thermal runaway dan kebocoran yang berpotensi memicu kebakaran, sekaligus menjaga keseimbangan antara performa elektrokimia dan keamanan fisik.

AIOn X-Rate juga dilengkapi desain baterai kolaboratif tiga dimensi (SNS) yang mampu mengurangi resistansi internal dan panas saat pelepasan daya tinggi. Didukung sistem isolasi menyeluruh, solusi ini memastikan keamanan listrik sepanjang siklus pemakaian.

Usia Pakai yang Awet: Daya Tahan Tinggi dengan Perawatan Cerdas

Sebagai infrastruktur yang beroperasi 24/7, usia pakai dan kemudahan perawatan sistem daya cadangan sangat menentukan keandalan, serta biaya operasional AIDC. AIOn X-Rate dirancang dengan pendekatan nilai tambah sepanjang siklus pemakaian.

Sistem ini menggunakan material grafit berpartikel kecil dan stabil untuk anoda, mampu menekan ekspansi volume selama siklus panjang. Hasilnya, ekspansi berkurang hingga 30% dan kehilangan litium awal turun 40%, memperpanjang usia pakai baterai.

Untuk menjaga konsistensi kinerja, AIOn X-Rate mengusung strategi penyeimbangan aktif pada level sistem dengan dukungan pengisian tambahan, secara dinamis menyeimbangkan seluruh sel baterai. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dibandingkan metode konvensional berbasiskan modul.

Selain itu, sistem juga dilengkapi Battery Management Unit (BMU) eksternal yang memudahkan proses perawatan perangkat. Panel perawatan berinsulasi memisahkan komponen bertegangan tinggi dari operator, serta memfasilitasi pembongkaran langsung per titik sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan keselamatan kerja.

SOURCE Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd