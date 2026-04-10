Narada、次世代AIDCバックアップ電源システム「AIOn X-Rate」を発売

ハイコンピューティング時代のエネルギーを再定義する画期的なテクノロジー

中国杭州市、2026年4月10日 /PRNewswire/ -- 人工知能、クラウドコンピューティング、ビッグデータが深く融合するなか、世界のAIDCは爆発的な成長段階に入っています。コンピューティングパワーの急増の背景には、電力密度の指数関数的な上昇、電力遮断に対するゼロ・トレランスに近い姿勢、究極のエネルギー効率に対する要求がますます高まっていることが挙げられます。

Naradaは4月1日、AIDC用途に特化した次世代バックアップ電源システムAIOn X-Rateを発表しました。セル材料からシステム・アーキテクチャーに至るまで、エンド・ツー・エンドのイノベーションを特徴とするこのソリューションは、3つの核となる強み(（超高出力、極めて高い安全性、長寿命サイクル）により、コンピューティング時代のエネルギー基盤を再定義します。

Meet AIOn X-Rate — Narada’s next-generation backup power system purpose-built for AIDC. Delivering 10C ultra-high rate discharge with zero-delay response, it ensures instant power support for high-density computing environments. Each cabinet exceeds 600 kW output, while achieving over 200,000 cycles under 500 ms pulse discharge — setting a new benchmark for ultra-high-frequency power demands. With advanced safety design and long-life intelligent management, AIOn X-Rate is the invisible engine Speed Speed

パワー・ファースト：10℃の超高レートでミリ秒レベルのレスポンス

AIDCラックでは100kWを超える負荷変動がしばしば発生するため、電力性能がバックアップシステムの重要な基準となっています。AIOn X-Rateは、この次元で大きなブレークスルーをもたらします。

このシステムは、ハイパワーシナリオ用に設計されたリン酸鉄リチウム（LFP）電池を採用し、10Cと1Cの間で同等の放電能力を維持しながら、遅延のない応答で10Cの超高レート放電をサポートし、卓越したレート性能を示しています。

材料のイノベーションに後押しされ、1つのキャビネットで600kWを超える出力を達成し、電池の出力密度は1900W/kgを超え、極めて短時間で大量のエネルギーを放出することができます。また、本システムは500ミリ秒のパルス放電条件下で20万サイクルを超える 優れたパルスサイクル性能を発揮し、AIDC環境における超高周波数制御の要件を満たしています。

材料レベルでは、AIOn X-Rateは高エントロピー電解質技術を取り入れ、イオンクラスターサイズを小さくするために溶媒和構造を再構築しています。これにより、イオンがより自由かつ迅速に移動できるようになり、イオン輸送効率が大幅に向上します。

一方、材料のイノベーションはコンデンサに似た特性をシステムにもたらし、脱リチウムが主となり、電気二重層容量が補助的に作用するハイブリッドなエネルギー貯蔵メカニズムが形成されます。

このハイブリッド・アーキテクチャは、短時間、高レートの放電時の電圧安定性を高め、パルス負荷条件下でも電圧降下がないことを保証します。

従来の鉛酸ソリューションと比較して、AIOn X-Rateは同等かそれ以上のバックアップ性能を発揮する一方で、設置面積を最大70％、導入時間を50％削減し、高密度データセンターにおけるコンピューティング能力のための貴重なスペースを確保します。

土台としての安全性：本質的なマテリアルデザインで収益を確保する

AIDC環境では、極端な電力密度と連続運転により、安全性が重要な課題となります。AIOn X-Rateは、安全設計を受動的保護から積極的予防へと進化させます。

このシステムには、ハイブリッド固液電解質を採用したAIDC専用の55Ahハイレートバッテリーが使用されています。固体物理障壁と液体界面の最適化の相乗効果により、熱暴走や漏洩による燃焼のリスクを大幅に低減し、電気化学的性能と物理的安全性の高度な融合を実現しています。

さらに、AIOn X-RateはSNS三次元協調バッテリー設計を採用し、内部抵抗を効果的に低減し、高放電率での発熱を最小限に抑えています。包括的なシステムレベルの絶縁保護と組み合わせることで、ライフサイクル全体を通じて電気的安全性を確保します。

サイクル寿命：インテリジェント・メンテナンスによる長期耐久性

24時間365日稼働するインフラとして、バックアップシステムのライフサイクルと保守性は、AIDCの信頼性と運用コストに直接影響します。AIOn X-Rateは、ライフサイクル全体の価値を念頭に置いて設計されています。

このシステムは、陽極に微粒子で界面安定性の高いグラファイト材料を使用し、長期サイクル中の体積膨張を効果的に抑制します。これにより、膨張が30％減少し、初期の不可逆的なリチウム損失が40％削減され、電池寿命の延長に向けた強力な基盤が築かれます。

一貫性管理のために、AIOn X-Rateは革新的なシステムレベルのアクティブ・バランシング戦略を導入し、システム全体のすべての電池を動的に均等化します。従来のモジュールレベルのバランシングと比べ、システム全体の寿命を大幅に延ばすことができます。

また、このシステムには、バッテリー管理ユニット（BMU）が外付けされており、メンテナンス作業が簡素化されています。絶縁されたメンテナンス・パネルは、高電圧コンポーネントをオペレーターから物理的に分離する一方、ポイント・ツー・ポイントの分解をサポートし、ワークフローを合理化し、操作の安全性を最大化します。

SOURCE Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd