넥스티어, 2025년 연간 실적 발표

시장 성장률 상회하며 수익성 확대 지속

오번힐스, 미시간 2026년 3월 25일 /PRNewswire/ -- 넥스티어 오토모티브(Nexteer Automotive, HK 1316)가 2025년 12월 31일 종료되는 회계연도 전체 실적을 3월 24일 발표했다. 핵심은 사상 최대 매출과 수익성 개선, 견조한 수주 모멘텀으로 수익성 중심 성장 전략을 뒷받침한 것이었다.

2025년 연간 매출은 미화 46억 달러로 사상 최고치를 기록해 2024년 대비 7.2% 증가했다. 환율 및 원자재 회수 영향을 제외할 경우 매출은 6.9% 증가해 시장을 320bp 상회했다.

로빈 밀라벡(Robin Milavec) 넥스티어 오토모티브 사장 겸 최고기술책임자 겸 임시 글로벌 최고운영책임자 겸 이사는 "2025년은 또 한 번 기록적인 성과와 의미 있는 전략적 진전을 이룬 한 해"였다며 "3년 연속 사상 최대 매출을 달성하고, 수익성을 확대했으며, 신규 고객 확보, 중국 OEM(COEM)과의 지속적인 성장 모멘텀, 규율 있는 운영을 통해 장기 성장 기반을 강화했다. 스틸 바이 와이어(Steer-by-Wire, SbW), 후륜 조향, 브레이크 바이 와이어, 첨단 소프트웨어 솔루션으로 구성된 Motion-by-Wire™ 포트폴리오가 전동화 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 도입이 가속화되는 글로벌 시장에서 넥스티어의 성장을 견인할 것"이라고 말했다.

수주 및 프로그램 출시

넥스티어는 2025년 동안 미화 49억 달러 규모의 수주를 확보했다. 이 중 52%는 신규 또는 경쟁사 대체 사업, 34%는 중국 OEM과의 사업에서 나온 것이었다. 또 전기차(EV) 및 소프트웨어 정의 차량 플랫폼에서도 입지가 꾸준히 확대돼 전체 수주의 50%가 순수 전기차 또는 전기차/내연기관(ICE) 병행 플랫폼을 지원했다.

2025년에는 다수 전기차 플랫폼을 포함해 총 57개 고객 프로그램을 출시했으며, 2026년 상반기에는 SbW 프로그램 출시가 2건 예정돼 있다. 이와 함께 중국 OEM 대상 최초의 고출력 CEPS 수주, 유럽 OEM 대상 최초의 후륜 조향 수주, 중국 주요 신에너지차(NEV) 제조사들과의 추가 SbW 프로그램 수주, 북미 지역 핵심 REPS(랙 보조 전동식 파워 스티어링) 및 드라이브라인 프로그램 유지와 같은 큰 전략적 성과도 있었다.

2025년 연간 재무 실적

넥스티어는 2025년 연간 매출 미화 46억 달러를 기록해 주요 시장 전반에서 견조한 수요가 있음이 확인됐다. 특히 아시아태평양(APAC) 지역의 성장에 힘입어 이 지역 매출이 전년 대비 9.8% 증가한 미화 15억 달러로 사상 최고치를 기록했다.

지배주주 귀속 순이익은 전년 대비 65.3% 증가한 미화 1억 200만 달러를 기록했다. 조정 EBITDA는 미화 4억 7190만 달러로 전년 대비 11.2% 증가했다. 이는 규율 있는 운영과 효율성 개선, 산업 메가트렌드에 맞춘 포트폴리오 정비의 결과다.

밀라벡 사장은 "넥스티어 팀은 2025년의 도전적인 경영 환경 속에서도 민첩성과 혁신으로 대응하며 강력한 기반 위에 성과를 쌓았다"며 "2026년에는 수익성 중심 성장 전략 실행, 운영 성과 개선, 그리고 전동화 및 소프트웨어 정의 차량 전환을 지원하는 첨단 모션 제어 기술 솔루션 제공을 통해 성장 모멘텀을 더욱 가속화할 것"이라고 밝혔다.

미래예측 진술

본 보도자료에 포함된 모든 미래예측 진술 및 의견은 현재의 계획, 추정 및 전망을 기반으로 하며, 이에 따라 위험과 불확실성이 수반된다. 실제 결과는 이러한 미래예측 진술 및 의견에서 언급된 내용과 크게 달라질 수 있다. 넥스티어 오토모티브 및 그 임직원은 (a) 본 보도자료에 포함된 미래예측 진술이나 의견을 수정 또는 업데이트할 의무를 지지 않으며, (b) 해당 진술이나 의견이 실현되지 않거나 부정확한 것으로 판명될 경우 어떠한 책임도 지지 않는다.

넥스티어 오토모티브 소개

넥스티어 오토모티브는 안전하고 친환경적이며 혁신적인 이동성을 실현하는 글로벌 선도 모션 제어 기술 기업이다. 당사의 혁신적인 포트폴리오는 전동 및 유압식 파워 스티어링 시스템, 스티어 바이 와이어 및 후륜 조향 시스템, 스티어링 칼럼 및 인터미디어트 샤프트, 드라이브라인 시스템, 소프트웨어 솔루션, 브레이크 바이 와이어 등 바이 와이어 섀시 제어를 지원한다.

넥스티어는 전동화, 소프트웨어/연결성, ADAS/자율주행, 공유 모빌리티 등 주요 산업 메가트렌드 전반에서 모션 제어 과제를 해결하며, BMW, 포드(Ford), GM, RNM, 스텔란티스(Stellantis), 토요타(Toyota), VW를 비롯해 인도 및 중국의 BYD, 샤오미(Xiaomi), 창안(ChangAn), 리 오토(Li Auto), 체리(Chery), 그레이트월(Great Wall), 지리(Geely), 샤오펑(Xpeng) 등 글로벌 및 지역 OEM을 고객으로 두고 있다. www.nexteer.com

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SOURCE Nexteer Automotive