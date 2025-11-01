딥루트닷에이아이, 2025년 말까지 일반 생산 차량 기반 로보택시 운영 개시 계획

선전, 중국 2025년 11월 2일 /PRNewswire/ -- 자율주행 기술의 선구자인 딥루트닷에이아이(DeepRoute.ai)가 2025년 말까지 소비자용 양산 차량을 활용한 로보택시 운영 계획을 발표했다. 이 이니셔티브는 딥루트닷에이아이의 양산 차량 플랫폼을 활용하여 대규모 배포를 가속하고 일반 사용자의 접근성을 높임으로써, 자율 주행 기술 상용화를 향하는 핵심 단계다.

알리바바(Alibaba)와 장성자동차(Great Wall Motor) 등 투자자로부터 미화 5억 달러 이상의 투자를 유치한 딥루트닷에이아이는 이미 중국에서 약 15만 대의 양산 차량에 적용된 검증된 자율주행 플랫폼을 기반으로 로보택시를 운영할 계획이며, 연말까지 20만 대 이상으로 확대될 것으로 예상된다. 이러한 양산차 접근 방식은 고가의 맞춤 제작 차량(custom-built vehicle)에 의존하는 기존 로보택시 운영사와는 극명한 대조를 이룬다.

딥루트닷에이아이는 자율주행 시스템을 제조 과정에서 차량에 직접 통합함으로써 비용이 많이 드는 사후 장착 비용을 없애고 있다. 또한 지도 없는 내비게이션 기술은 고정밀 지도 라이선스 비용과 지속적인 유지 관리 비용도 제거한다. 이 같은 양산 차량 접근법은 장기간의 지도 준비 과정 없이도 새로운 도시로의 신속한 확장을 가능하게 한다.

맥스웰 저우(Maxwell Zhou) 딥루트닷에이아이 최고경영자(CEO)는 "딥루트닷에이아이 접근 방식의 핵심 강점은 로보택시 플랫폼과 대량 생산 차량이 동일한 핵심 기술 프레임워크를 기반으로 구축되어, 높은 수준의 일관성과 원활한 플랫폼 상호운용성을 가능하게 한다는 점"이라고 밝혔다. 회사는 확장되는 글로벌 차량 운행 데이터를 통해 얻은 인사이트를 활용해, 다양한 도시 환경에서 기술을 지속적으로 개선•검증하고 있으며, 소비자 시장을 위한 양산 준비 완료된 자율주행 기능 배치를 가속하고 있다.

로보택시 시장 기회는 전 세계적으로 확장되며 특히 유럽, 일본, 한국에서 강력한 잠재력을 드러내고 있다. 딥루트닷에이아이의 양산차 접근 방식은 이 시장에 적합한 낮은 하드웨어 비용을 제공한다. 유럽은 높은 인건비와 선진적 규제 프레임워크가 자율 주행 차량 공유 서비스에 유리한 조건을 형성하고 있다. 일본과 한국은 인구 고령화와 운전자 부족이라는 심각한 인구통계학적 문제를 겪고 있어, 자율주행 서비스 도입에 긍정적인 요인으로 작용하고 있다. 이에 따라 딥루트닷에이아이는 현지화와 파트너십 구축을 지원하기 위해 유럽에서의 운영 기반을 적극적으로 구축하고 있다.

딥루트닷에이아이 소개

딥루트닷에이아이(DeepRoute.ai)는 스마트 주행 솔루션의 연구, 개발, 적용에 전념하는 인공 지능(AI) 기업이다. 양산 준비 완료 스마트 주행 솔루션 개발의 최초 기업이자, 대량 생산 승용차에 엔드투엔드 및 VLA 모델을 적용한 선도 기업으로, 현실 세계에서 범용 인공지능((Artificial General Intelligence, AGI) 실현을 목표로 하고 있다.

