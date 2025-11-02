DeepRoute.ai lancera ses opérations de robotaxi en utilisant des véhicules de série d'ici à la fin de 2025

SHENZHEN, Chine, 2 novembre 2025 /PRNewswire/ -- DeepRoute.ai, pionnier de la technologie de conduite autonome, annonce son intention de lancer des opérations de robotaxi en utilisant des véhicules de série d'ici la fin de l'année 2025. Cette initiative marque une étape clé vers la commercialisation de la technologie de conduite autonome, en s'appuyant sur la plateforme de véhicules de série de DeepRoute.ai pour accélérer le déploiement à grande échelle et améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs quotidiens.

Soutenue par plus de 500 millions de dollars d'investisseurs comme Alibaba et Great Wall Motor, DeepRoute.ai prévoit de déployer des robotsaxis en utilisant la même plateforme éprouvée qui équipe environ 150 000 véhicules de production déjà déployés pour la conduite assistée en Chine, et plus de 200 000 attendus d'ici la fin de l'année. Cette approche des véhicules de série crée une différenciation nette avec les opérateurs traditionnels de robotaxis qui utilisent des véhicules coûteux construits sur mesure.

En intégrant les systèmes de conduite autonome directement dans les véhicules au cours de la fabrication, l'entreprise élimine les frais de modernisation coûteux, tandis que sa technologie de navigation sans carte élimine les frais de licence pour les cartes haute définition et les coûts de maintenance continus. Cette approche par véhicule de production permet une expansion rapide dans de nouvelles villes sans une longue préparation cartographique.

« L'un des principaux atouts de l'approche de DeepRoute.ai est que sa plateforme de robotaxi et les véhicules produits en série sont construits sur le même cadre technologique de base, ce qui permet un niveau élevé de cohérence et une interopérabilité transparente de la plateforme », déclare Maxwell Zhou, CEO de DeepRoute.ai. S'appuyant sur les enseignements tirés d'une flotte mondiale en expansion, l'entreprise affine et valide en permanence sa technologie dans divers environnements urbains, accélérant ainsi le déploiement de capacités autonomes prêtes à la production pour les marchés grand public.

Le marché du robotaxi s'étend à l'échelle mondiale, avec un potentiel particulièrement important en Europe, au Japon et en Corée du Sud. L'approche du véhicule de série de DeepRoute.ai offre des coûts matériels plus faibles adaptés à ces marchés, où les coûts de main-d'œuvre élevés et les cadres réglementaires progressifs de l'Europe, ainsi que les défis démographiques aigus du Japon et de la Corée du Sud - populations vieillissantes et pénuries de chauffeurs - créent des conditions favorables aux services autonomes de transport en commun. La société s'emploie activement à établir une présence opérationnelle en Europe afin de soutenir la localisation et l'engagement des partenaires.

À propos de DeepRoute.ai

DeepRoute.ai est une société d'intelligence artificielle qui se consacre à la recherche, au développement et à l'application de solutions de conduite intelligente. DeepRoute.ai est la première à développer des solutions de conduite intelligente prêtes à la production et un pionnier dans le déploiement de modèles de bout en bout et de modèles VLA sur des véhicules de tourisme produits en série ; son objectif est de créer une intelligence artificielle générale dans le monde physique.

