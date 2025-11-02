DeepRoute.ai plant, bis Ende 2025 den Betrieb von Robotaxis mit Serienfahrzeugen für Endverbraucher aufzunehmen

SHENZHEN, China, 2. November 2025 /PRNewswire/ -- DeepRoute.ai, ein Pionier auf dem Gebiet der autonomen Fahrtechnologie, gab Pläne bekannt, bis Ende 2025 den Betrieb von Robotaxis mit Serienfahrzeugen für Verbraucher aufzunehmen. Die Initiative ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Kommerzialisierung der autonomen Fahrtechnologie und nutzt die DeepRoute.ai-Plattform für Serienfahrzeuge, um den Einsatz in großem Maßstab zu beschleunigen und die Zugänglichkeit für alltägliche Nutzer zu verbessern.

Mit einer Finanzierung von über 500 Millionen US-Dollar durch Investoren wie Alibaba und Great Wall Motor plant DeepRoute.ai den Einsatz von Robotaxis auf derselben bewährten Plattform, die bereits in rund 150.000 Serienfahrzeugen für das assistierte Fahren in China zum Einsatz kommt – bis Jahresende sollen es mehr als 200.000 sein. Dieses Konzept der Serienfahrzeuge steht in krassem Gegensatz zu den traditionellen Robotaxi-Betreibern, die auf teure Sonderanfertigungen angewiesen sind.

Durch die Integration von autonomen Fahrsystemen direkt in die Fahrzeuge während der Produktion entfallen kostspielige Nachrüstungen, während die kartenlose Navigationstechnologie Lizenzgebühren für hochauflösende Karten und laufende Wartungskosten überflüssig macht. Dieser Ansatz für Produktionsfahrzeuge ermöglicht eine schnelle Expansion in neue Städte ohne langwierige Kartierungsarbeiten.

„Eine wesentliche Stärke des Ansatzes von DeepRoute.ai besteht darin, dass die Robotaxi-Plattform und die Serienfahrzeuge auf demselben technologischen Kernkonzept basieren, was ein hohes Maß an Konsistenz und nahtloser Plattformkompatibilität ermöglicht", erklärte Maxwell Zhou, Geschäftsführer von DeepRoute.ai. Das Unternehmen nutzt die Erkenntnisse aus einer wachsenden globalen Flotte, um seine Technologie in verschiedenen städtischen Umgebungen kontinuierlich zu verfeinern und zu validieren und so den Einsatz von produktionsreifen autonomen Fahrzeugen für den Verbrauchermarkt zu beschleunigen.

Der Robotaxi-Markt ist ein globaler Markt mit besonders großem Potenzial in Europa, Japan und Südkorea. Der Ansatz von DeepRoute.ai für Serienfahrzeuge bietet geringere Hardwarekosten. Dies ist für diese Märkte von Vorteil, in denen die hohen Arbeitskosten und fortschrittlichen regulatorischen Rahmenbedingungen in Europa sowie die akuten demografischen Herausforderungen in Japan und Südkorea – alternde Bevölkerung und Fahrermangel – günstige Bedingungen für autonome Fahrdienstvermittlungsdienste schaffen. Das Unternehmen ist aktiv dabei, eine europäische Präsenz aufzubauen, um die Lokalisierung und das Engagement von Partnern zu unterstützen.

DeepRoute.ai ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz, das sich der Forschung, Entwicklung und Anwendung von intelligenten Fahrlösungen widmet. DeepRoute.ai ist das erste Unternehmen, das serienreife Lösungen für intelligentes Fahren entwickelt hat und ein Pionier bei der Einführung von End-to-End- und VLA-Modellen in Serienfahrzeugen ist.

