매혹적인 더양이 홍콩에서 빛을 발하다

홍콩 2024년 7월 1일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Xinhuanet 보도:

홍콩 빅토리아 공원과 더양에서 6월 29일 '화려하고 만화경 같은 중국을 만나다—빅토리아 공원, 홍콩의 귀환을 축하하다('See the Spectacular and Kaleidoscopic China'—Victoria Park Celebrate the Return of Hong Kong)'라는 주제로 독특한 매력을 뽐내는 전시회가 열리며 관객의 시선을 사로잡고 있다. 전시회를 찾은 사람들은 싼싱두이를 가상현실(VR)로 보여주는 인터랙티브 캐빈(interactive cabin)을 통해 고고학 연구의 전 과정에 몰입할 수 있다. 또한 사랑스러운 싼싱두이 문화와 창작 제품을 구매하고, 이곳 무형 문화유산의 독창적인 기술을 보고, 다양한 특산물을 맛볼 수 있는 음식 가판대 앞에 줄을 선다. 더양의 아름다운 도시 풍경과 신비로운 싼싱두이 문화를 마음껏 즐길 수 있는 것이다.

Enchanting Deyang Shines in Hong Kong (PRNewsfoto/Xinhuanet)

싼싱두이를 소개하는 전시는 더양에서 열린 이 전시회에서 가장 높은 인기를 끌고 있다. 싼싱두이 VR 인터랙티브 캐빈을 찾은 관람객은 실제 싼싱두이 고고학 유적지로 '걸어 들어가' 현장에서 사용된 새로운 고고학 기술을 가까이에서 접하는 것 같은 경험을 만끽한다. 또한 싼싱두이 박물관(Sanxingdui Museum)의 QR 코드를 스캔해 2m가 넘는 청동 조각상, 튀어나온 눈과 큰 귀가 특징인 청동 가면, 금 함량이 약 85%에 달하는 가면을 감상할 수 있다. 고대 촉나라 사람들의 삶이 눈앞에 서서히 펼쳐지면서 마치 과거로 여행하는 듯한 기분도 느낄 수 있다.

이번 전시에는 싼싱두이 박물관의 40여 가지 문화 및 창작품도 함께 전시된다. 'Chuan Shu Xiaodui' 블라인드 박스, 'Long Hu Zun' 차 세트, 청동 새 봉제 인형, 청동 서 있는 남자 등은 모두 관객에게 많은 인기를 끌고 있다.

몐주의 새해를 그린 그림, 더양 차오저우 스타일의 둥근 부채, 뤄장 콩고기, 8가지 진미 기름진 케이크, 창린의 세기 달걀에 대한 관심도 높다. 이러한 지역 특산품, 오래된 브랜드, 무형 문화유산 기술 및 지역색이 느껴지는 음식은 많은 관객이 관람하고, 맛보고, 구매하기 위해 발길을 멈추게 만든다. 전시회에선 또한 중국의 건면 마을(Dried Noodle Village), 중국 몐주 새해 그림 마을, 싼싱두이와 룽먼 국제 관광 리조트(Village, Sanxingdui and Long Men Zhi Dian International Tourism Resort) 같은 더양의 다른 도시 문화 랜드마크도 조명하는 시간도 가진다.

SOURCE Xinhuanet