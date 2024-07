Kota yang Penuh Pesona, Deyang, Hadir di Hong Kong

Pada 29 Juni lalu, kegiatan "'See the Spectacular and Kaleidoscopic China'—Victoria Park Celebrate the Return of Hong Kong" mulai berlangsung di Victoria Park, Hong Kong. Lewat kegiatan ini, kota Deyang menarik perhatian pengunjung dengan menampilkan pesona uniknya. Di area pameran, pengunjung mempelajari proses riset arkeologi lewat kabin interaktif "Sanxingdui VR". Pengunjung juga membeli produk budaya dan kreatif Sanxingdui, mengeksplorasi aset budaya tak benda, serta memadati berbagai kios makanan khas Deyang...... Seluruh pengunjung benar-benar terpukau dengan pemandangan indah kota Deyang dan kebudayaan Sanxingdui yang menyimpan misteri.

Sanxingdui menjadi situs arkeologi terpopuler dalam pameran kota Deyang. Di kabin interaktif Sanxingdui VR, pengunjung seakan-akan "menelusuri" situs arkeologi Sanxingdui, bahkan mencoba teknologi arkeologi baru yang digunakan di lokasi tersebut. Pengunjung dapat memindai kode QR Museum Sanxingdui dan menyaksikan patung perunggu setinggi lebih dari dua meter. Topeng perunggu ini memiliki mata yang menonjol dan kuping besar. Kandungan emas pada topeng ini mencapai 85%. Maka, pengunjung seperti kembali pada masa lampau, sebab kehidupan warga kuno Shu tersajikan di depan mata pengunjung.

Selain itu, lebih dari 40 produk budaya dan kreatif dari Museum Sanxingdui juga tampil di pameran tersebut: blind box "Chuan Shu Xiaodui", perangkat minum teh "Long Hu Zun", boneka burung perunggu, patung pria perunggu…Semuanya digemari para pengunjung.

Lukisan Imlek khas Mianzhu, kipas bundar khas Deyang Chaozhou, daging berbahan kacang kedelai Luojiang, delapan kue lezat, century egg Changlin….Produk khas lokal, merek-merek lama, kriya yang menjadi aset budaya tak benda dan kuliner unik benar-benar menarik perhatian pengunjung. Pameran ini juga menampilkan lokasi-lokasi kebudayaan lain di Deyang, seperti China Dried Noodle Village, desa lukis China Mianzhu New Year, Sanxingdui, dan Long Men Zhi Dian International Tourism Resort.

SOURCE Xinhuanet