메타옵틱스, 스탠퍼드대 공과대학 시스템엑스 얼라이언스 프로그램 회원사로 합류

싱가포르, 2026년 2월 11일 /PRNewswire/ -- 메타옵틱스(MetaOptics Ltd, Catalist: 9MT)(이하 '메타옵틱스' 또는 '회사', 자회사 포함 시 '그룹')가 스탠퍼드대학교 공과대학의 시스템엑스 얼라이언스(SystemX Alliance) 프로그램의 준회원으로 공식 합류했다고 발표했다. 이번 참여를 통해 메타옵틱스는 학계 및 산업계 참여 기관들과 함께 공동 연구, 개발 및 향후 제품 혁신을 지원하는 협력 생태계에 합류하게 된다.

메타옵틱스는 스탠퍼드 시스템엑스 얼라이언스 산업 제휴 프로그램의 회원사로서(참조: https://systemx.stanford.edu/industry-affiliates/member-companies), 양측의 혁신 목표 및 전략적 우선순위에 부합하는 분야에서 스탠퍼드 교수진 및 학생들과의 연구 협력을 추진할 기회를 얻게 된다.

메타옵틱스는 자사의 메타렌즈 기반 제품과 연계된 기술 협력 가능성을 모색하며, 산업 파트너 및 고객과의 혁신 기회를 확대할 계획이다. 관련 논의는 공동 개발 및 기술 검증을 중심으로 진행될 것으로 예상된다.

시스템엑스 얼라이언스 참여를 통해 메타옵틱스는 스탠퍼드 연구진과 협력하여 메타렌즈 설계 및 제조 역량을 활용한 광학 시스템 검증과 프로토타이핑을 가속화할 수 있게 된다.

메타옵틱스는 시스템엑스 얼라이언스 회원사로서, 세계적 수준의 연구 인프라와 함께 실리콘밸리 중심부에 집적된 광학, 반도체 및 첨단 제조 분야의 산업 리더들과 인접한 환경에서 우수한 인재 풀과 다각적인 협력을 기대하고 있다. 이번 협력은 차세대 디바이스를 개발하는 미국 고객을 대상으로 한 기술 검증을 지원하고, 신속한 메타렌즈 프로토타이핑 역량을 가능하게 할 것으로 전망된다.

메타옵틱스 소개

메타옵틱스(Catalist: 9MT)는 AI 기반 이미지 처리 기술을 결합한 유리 기반 메타렌즈 솔루션을 선도하는 차세대 반도체 광학 기업이다. 첨단 광학 설계 기술과 확장 가능한 12인치 DUV 리소그래피 공정을 활용해 CPO, 모바일, AR•VR, 자동차 및 기타 신흥 시장을 위한 차세대 응용 분야를 지원하고 있다. 싱가포르에 본사를 둔 메타옵틱스는 오늘날 가장 혁신적인 기술 브랜드들이 요구하는 신뢰성과 확장성을 갖춘 고성능 광학 솔루션 제공을 목표로 하고 있다. 자세한 내용은 www.metaoptics.sg에서 확인할 수 있다.

