MetaOptics、米国の Stanford EngineeringのSystemX Allianceプログラムへの加盟を発表

シンガポール、2026年2月11日 /PRNewswire/ --MetaOptics Ltd (Catalist：9MT) (「MetaOptics」または「当社」、およびその子会社と合わせて「当グループ」)は、Stanford EngineeringのSystemX Allianceプログラムの準会員となったことを発表しました。当社は、学術界および産業界の参加者とと肩を並べて、共同研究、開発、および将来の製品イノベーションをサポートします。

Stanford SystemX Alliance industry affiliate programのメンバーとして（参照：https://systemx.stanford.edu/industry-affiliates/member-companies ）、MetaOpticsは双方のイノベーション目標や戦略的優先事項に沿った分野で、 Stanfordの教授陣や学生との共同研究を開始する機会を得ることになります。

MetaOpticsは、メタレンズパワー製品に沿った技術協力の可能性を模索し、業界のパートナーや顧客とのイノベーションの機会をサポートすることを目指しています。共同開発努力と技術的検証に焦点を当てた議論が行われる予定です。

アライアンスへの参加により、MetaOpticsは Stanfordの研究者とメタレンズ設計・製造能力で協力し、光学システムの検証とプロトタイピングを加速させることが可能となります。

SystemX Allianceのメンバーとして、MetaOpticsはシリコンバレーの中心に位置し、光学、半導体、先端製造の業界リーダーとの近接性を背景に、世界クラスの研究インフラに支えられた高度に集中した人材基盤との様々なコラボレーションを楽しみにしています。今回の提携により、次世代デバイスを開発する米国の顧客は、技術検証をサポートし、短納期のメタレンズ試作が可能になると期待されています。

取締役会の命により

Thng Chong Kim、

取締役会長兼最高経営責任者（CEO）、

2026年2月10日

MetaOptics Ltdについて

MetaOptics Ltd（Catalist：9MT）は、AI主導の画像処理によって強化されたガラスベースのメタレンズ・ソリューションを開拓する最先端の半導体光学機器メーカーです。高度な光学設計とスケーラブルな12インチDUVリソグラフィ・プロセスにより、CPO、モバイル、AR VR、車載、その他の新興市場における次世代アプリケーションを強化します。シンガポールに本社を置くMetaOpticsは、現代において最も革新的な技術ブランドが求める信頼性と拡張性を備えた高性能光学部品を提供することを目指しています。詳しくはwww.metaoptics.sgをご覧ください。

SOURCE METAOPTICS LTD