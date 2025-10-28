미리 보는 미래 -- 예술과 기술이 만나다

항저우, 중국 2025년 10월 28일 /PRNewswire/ -- 중국(항저우) 예술과 기술 비엔날레(China (Hangzhou) Art and Technology Biennale)가 10월 18일 중국 항저우의 위항미술관(Yuhang Art Museum)에서 개막했다. 이번 비엔날레는 중국미술학원(China Academy of Art, CAA)을 비롯한 여러 예술 기관과 정부 부처가 공동 주최했다. 제3회 량주 포럼(Liangzhu Forum) 기간 중 열리는 주요 국제 문화•예술 교류 행사로, 20여 개국 및 지역에서 온 160명 이상의 예술가, 과학자, 창작자들이 참여했다. 이번 전시는 제3회 량주 포럼의 주제인 '문명의 부흥: 문화유산과 인류 문화의 다양성(Revitalization of Civilization: Cultural Heritage and Human Culture Diversity)'에 대한 응답이기도 하다.

문명의 '능선'을 다시 방문하다

이번 비엔날레는 '기술적 반복 속의 문화 생태 재건(Cultural Ecological Reconstruction Amidst Technological Iteration)'을 주제로, '하늘, 땅, 인간, 기계' 사이의 대화를 네 가지 핵심 섹션을 통해 시작한다. '연결: 체화된 상호작용(Connections: Embodied Interaction)'은 방문객들이 상호작용을 통해 인간, 기계, 세계 사이의 관계를 체험하게 한다. '공생: 디지털 교육 (Symbiosis: Digital Education)'은 디지털 교육을 통해 인문학과 기술의 공존을 증진하는 데 초점을 맞춘다. '사색: 생태 재건 (Speculation: Ecological Reconstruction)'은 기술과 환경의 상호작용 가능성을 탐색한다. '선언: 철학적 탐구(Manifesto: Philosophical Inquiry)'는 예술과 기술 융합의 가치와 윤리적 경계에 대한 성찰을 유도한다.

전시장에는 하늘과 맞닿은 듯옥종왕(玉琮王)이 우뚝 서 있다. 중국미술학원의 류이홍(Liu Yihong) 팀과 중국과학원(Chinese Academy of Sciences) 연구진이 공동으로 제작한 '중국 공룡 프로젝트 | 넘버 20241123(China Dinosaur Project | Number 20241123'는 초기 쥐라기 시대 윈난에서 새로 발견된 용각류 화석에 대한 실증적 연구를 기반으로 한다. 연구팀은 현장 조사, 마이크로 CT(μCT) 스캐닝, 지층 분석, 수치 시뮬레이션, 알고리즘 영상화 기법 등을 통해 고생물학의 '하드 데이터'를 감각적으로 인식 가능한 '시각적 공간'으로 전환해 냈다.

인문학과 기술의 융합 정점

'트라이솔라리스 컴퓨팅 콘스텔레이션(Trisolaris Computing Constellation)' 프로젝트는 저장연구소(Zhejiang Laboratory)와 글로벌 파트너들의 협력을 통해 우주 기반 컴퓨팅 인프라(space-based computing infrastructure)를 구축하려는 노력을 보여준다. 또한, 중국미술학원 혁신•디자인학원(School of Innovation & Design)과 중국과학원이 공동 제작한 '심해 지능형 무인잠수정(Deep-Sea Intelligent Unmanned Submersible)'은 가상 시뮬레이션과 인터랙티브 설치를 결합한 작품으로, 첨단 다기능 심해 탐사 기술을 형상화한다. 이 밖에도 세계 각국 예술가들의 선구적인 작품이 전시된다. 자크 리버만(Zach Lieberman), MIT 미디어랩(Media Lab) 출신의 뉴미디어 예술가는 실시간으로 관람객의 몸짓, 음성, 표정을 인식해 추상적이고 역동적인 그래픽을 생성하는 '데일리 스케치(Daily Sketches)'를 선보인다. 핀란드 예술가 듀오 그룬룬드-니수넨(Grönlund-Nisunen)의 작품 '오르빗(Orbit)'은 지름 35cm의 스테인리스스틸 공이 중력과 마찰의 힘으로 원형 트랙을 따라 끊임없이 움직이며, 물리적 원리 속에서 '영원한 운동'을 시각화한다. 전시회는 12월 18일까지 진행된다.

