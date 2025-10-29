未来の響き -- アートとテクノロジーが出会う場所

中国・杭州、2025年10月29日 /PRNewswire/ -- 中国（杭州）芸術・テクノロジービエンナーレが10月18日、中国杭州の余杭美術館で開幕した。本イベントは、China Academy of Art（CAA）をはじめとする複数の芸術機関および政府部門の共同主催によって開催されています。第3回「良渚フォーラム」期間中に開催される、文化芸術交流のための重要な国際イベントとして、本ビエンナーレには20を超える国と地域から160名以上のアーティスト、科学者、そしてその他のクリエイターの作品が集結しています。第3回「良渚フォーラム」のテーマである「文明の再興」に呼応する形で開催されています：文化遺産と人類文化の多様性。

文明の「稜線」を再考する

(PRNewsfoto/China Academy of Art)

「技術革新の中での文化生態系の再構築」をテーマとするこのビエンナーレは、次の4つの主要セクションを通じて、「天・地・人・機」の対話を始動させます：「コネクション: 具現化されたインタラクション、」「共生：デジタル教育、」 「思索: 生態再構築、」そして「マニフェスト: 哲学的探求」。第1セクションでは、来場者は人間、機械、そして世界との相互作用を通じて、そのつながりを体験することができます。第2セクションでは、デジタル教育を通じて人文科学とテクノロジーの共存を促進することに焦点を当てています。第3セクションでは、テクノロジーと環境がどのように相互作用できるかについて来場者に思索を促します。最後のセクションでは、アートとテクノロジーの融合における価値観や倫理的な限界についての省察を促します。

展示ホールでは、玉琮王（Jade Cong King）がそびえ立ち、天とつながっています。CAAのLiu Yihongチームと中国科学院の研究者によって共同制作されたThe China Dinosaur Project | Number 20241123は、初期ジュラ紀の雲南省で新たに発見された竜脚類化石の実証研究に基づいています。フィールドワーク、μCTスキャン、層序分析、数値シミュレーション、アルゴリズム画像化などを通じて、チームは古生物学的な「ハードデータ」を知覚可能な「視覚空間」へと変換しています。

人文とテクノロジーの頂点での融合

「Trisolaris Computing Constellation」プロジェクトは、浙江研究所と世界各国のパートナーによる共同の取り組みであり、宇宙ベースのコンピューティング基盤の構築を目指しています。CAAイノベーション＆デザイン学院と中国科学院によって制作された仮想シミュレーションおよびインタラクティブ・インスタレーションDeep-Sea Intelligent Unmanned Submersible（深海知能無人潜水艇）は、先進的で多機能な深海探査技術を象徴しています。この展覧会では、世界各国のアーティストによる先駆的な作品も展示されています。MITメディアラボ出身のニューメディアアーティスト、Zach Liebermanは、観客のジェスチャー、音、表情をリアルタイムで取り込み、抽象的で動的なグラフィックを生成する作品Daily Sketchesを出展しています。フィンランドのアーティストデュオ、Grönlund-Nisunen の作品Orbitでは、直径 35 cm のステンレススチールのボールが、重力と摩擦の力で円形のステンレススチールのトラックに沿って永久に移動します。この展覧会は12月18日まで開催されます。

SOURCE China Academy of Art